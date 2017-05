Med drugim so pridobili informacije v povezavi s prodajo vstopnic za koncert preko spletnih ponudnikov na Hrvaškem in v Avstriji. Bojijo se, da se bodo koncerta udeležili posamezniki iz okolij, kjer so bili koncerti glasbenika prepovedani, torej njegovi radikalni privrženci iz Hrvaške. Organizator v to, kdo je kupil karto, nima nobenega vpogleda. Prav tako ima policija informacije o shodu nasprotnikov tega koncerta, kar dodatno povečuje varnostno tveganje.

Na mariborski upravni enoti o predlogu za prepoved prijavljene prireditve še odločajo.