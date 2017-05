Prepoved koncerta zaradi varnostnih razlogov je nekoliko nespretno izogibanje vprašanju, ali je identifikacija s fašizmom kot politično ideologijo iz časov druge svetovne vojne v Sloveniji v okviru zakonov ali ne. V Berlinu nikoli nisem videl ljudi, ki bi po mestu korakali v nacističnih uniformah. Tudi zastave tretjega rajha nikjer nisem videl viseti. Ne spomnim se tudi, da bi kdaj videl fotografijo komemoracije za padlimi pripadniki elitnih enot SS pri obrambi Berlina. Razumel sem, da so nezakonite in da okrog tega vprašanja v Nemčiji ni prav nobenih dvomov. Hrvaški fašizem pa je poleg srbskega v Bosni in Hercegovini pod zastavami iz druge svetovne vojne in simboli fašističnih milic štiri leta izvajal vojne zločine. Identifikacija s simboli fašističnih milic grozotam druge svetovne vojne pridruži čisto sodobne morije. Če je v Sloveniji nezakonita, smo lahko mirni. Ampak pote