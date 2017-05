Počivalšek v Pekingu o sodelovanju pri gradnji svilne poti 21. stoletja

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek in državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Jure Leben se v Pekingu udeležujeta mednarodnega foruma o sodelovanju pri gradnji svilne poti 21. stoletja. Namen obiska je gospodarsko sodelovanje med državama in okrepitev vloge Slovenije pri iniciativi za vzpostavitev pomorske in kopenske svilne poti 21. stoletja. Kot pudarja Počivalšek, je to velika priložnost za Slovenijo, da sodeluje pri enem izmed največjih projektov stoletja. sta