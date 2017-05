Ljubljanski župan Zoran Janković je v svojem govoru ob prazniku Mestne občine Ljubljana občinstvo presenetil z novico, da bodo med občinske projekte ponovno uvrstili tudi gradnjo pokritega olimpijskega bazena na Iliriji. To novico je pospremilo glasno začudenje občinstva in bučen aplavz, saj bo to prvi pokrit olimpijski bazen v prestolnici.

Arhitekt že pripravlja prilagoditev projekta Dodatnih informacij o bazenu Janković v svojem govoru ni ponudil. Tudi na občinskem oddelku za šport so bili skopi s podatki, saj je po njihovih besedah »o podrobnostih projekta še prezgodaj govoriti«. Zagotovili pa so, da bodo informacije o tem, kdaj se bo začela gradnja olimpijskega bazena Ilirija, v kakšnem obsegu in kakšna bo ocenjena vrednost