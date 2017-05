Tudi letos je Ljubljančane in Ljubljančanke na Rožniku nagovoril župan Zoran Janković, ki je napovedal konec kapitalističnega sistema. »Tudi njemu se čas izteka in prepričan sem, da bosta prišla nov čas in ureditev, kjer bomo tudi mi imeli svoj delež.« Janković se je na Rožniku zavzel za zadružništvo, enotno EU, zmanjšanje sredstev za obrambo in gradnjo drugega tira, zaradi česar predvsem desni mediji poročajo, da je Janković z govorom že začel svojo predvolilno kampanjo.

O družbeni neenakosti je na Joštu pri Kranju govoril tudi predsednik države Borut Pahor, ki je prav tako izrazil optimizem v zvezi s prihodnostjo. Po njegovem mnenju imamo v Sloveniji čudovito generacijo samozavestnih in ambicioznih otrok, ki jih je ljubkovalno poimenoval »tile naši mladi piškotki«. Da je Pahorjev dan minil v znamenju slaščic, so nam potrdili tudi naši viri, ki so Pahorja isti dan srečali v restavraciji As v Ljubljani, kjer je obedoval s sinom Lukom, s svojim odraslim »piškotom«. Oče in sin naj bi ob odhodu iz restavracije naročila še torto za Tanjo Pečar.

Strah, da bi se sladkosnednemu predsedniku to poznalo pri postavi, je najbrž odveč. Čeprav se je družina Pahor Pečar nedavno udeležila Festivala čokolade v Radovljici, kjer je predsednik države pomagal slovesno razbiti in razdeliti čokolado velikanko, pa se je konec prejšnjega tedna Pahor spet posvetil fizičnemu delu. Na odprtju Šentjurskega sejma je tokrat poprijel za žago.

Cerar v vlado naselil nove prebivalke Medtem ko je Janković napovedoval konec kapitalizma, Pahor pa opozarjal na družbeno neenakost, je predsednik vlade Miro Cerar na svoji spletni strani ob prazniku dela zapisal, da v Sloveniji potrebujemo več kulture dela, pošteno in prizadevno delo šteti za vrednoto, dobre delavce pa spoštovati in ustrezno nagrajevati. »Za slovenski narod je tradicionalno značilna marljivost in delavnost,« je še zapisal. Podobno je dejal tudi po tistem, ko je v peto nadstropje vladne palače postavil čebelnjak. »Čebele malo spominjajo na nas Slovence, ki smo tudi marljivi kot čebele,« meni Cerar. V reviji Suzy so ob tem dodali, da mu čebelarski klobuček, ki si ga je Cerar nadel ob tej priložnosti, izvrstno pristaja.

Najbogatejša Slovenka razkrila skrivnost svojega uspeha Dan zatem, ko se je slovenska estrada zbrala v Portorožu na podelitvi viktorjev, sta strokovnjakinja za obrazno jogo Savina Atai in igralka Zvezdana Mlakar na Gospodarskem razstavišču gostili dogodek Gala zlata ženska. Na njem je nastopila tudi najbogatejša Slovenka Iza Login, znana tudi kot »mama« govorečega mačka Toma. Ta je že pred časom za rumene medije razkrila, da je razlog za njen uspeh v tem, da si je odstranila blokado za uspeh, na omenjenem dogodku pa je še natančneje opisala svojo tehniko: »Vse, kar imamo v življenju, naj bo dobro ali slabo, smo si zmanifestirali sami.« Dodala je, da si je najprej treba željo natančno in jasno opredeliti, nato pa se bo ta, če bomo nad njo dovolj navdušeni, uresničila. Ker je bila pri tem zelo uspešna, si je nekaj časa naročala celo vreme, zdaj pa tega ne počne več, saj je »narava popolna takšna, kot je«, poroča Suzy.

Mora piti spirulino Da tovrstna tehnika deluje, verjame tudi Savina Atai, ki si je zmanifestirala svojega zaročenca Giorgosa. Kot je povedala za Lady, je namreč najprej napisala 32 strani dolg seznam stvari, ki jih mora imeti oziroma početi njen idealni moški. »V seznamu med drugim piše, da mora zjutraj piti algo spirulino in da me mora zvečer peljati na dobro večerjo. In ena prvih stvari, ko sva se spoznala, je bil stavek: Pa saj jaz pijem spirulino vsak dan!« Če kdo Savininega zaročenca vpraša, kako sta se spoznala, naj bi ta odgovoril: »Savina me je naročila iz univerzuma!«

Jure Košir srečen s prijateljico bivše žene Ali si je svoje novo dekle Jure Košir zmanifestiral tako kot Savina svojega Giorgosa, ne vemo, so pa v Suzy zapisali, da je s Simono Škrobar srečen. Jure Košir, ki se je pred časom ločil od Alenke Košir, se je na tradicionalnem dobrodelnem teku Formatron namreč prvič fotografiral z novo partnerico, ki naj bi jo poznal že dolgo, saj je bila nekoč Alenkina prijateljica. Simona Škrobar je diplomirana inženirka radiologije, dela pa na Onkološkem inštitutu. Svoje lepe želje za morebitni novi estradniški par je v isti reviji zaželel Tomaž Mihelič, ki je v zgodbi o bratih Šarac zapisal tudi nekaj besed o Tanji Žagar in Mikiju Šarcu, ki naj bi pričakovala skupnega otroka. »Poznavalci njune zgodbe, ki je v družinskem krogu tabu, zdaj čakajo, kdaj bosta zbrala dovolj poguma in iskreno povedala, da nista grešila, ampak le sledila svojemu srcu… Prijatelji jima želijo, da zbereta dovolj moči in poguma, razjasnita dvome in spišeta vsaj tako trdno, strastno in bleščečo glasbeno ljubezensko zgodbo, kot sta jo Goran (Šarac) in Simona (Weiss).«

Helena Blagne zamudila sinov maturantski ples Sezona maturantskih plesov ni stresna le za mlade maturante, temveč tudi za njihove starše. Helena Blagne se je zaradi tožbe svojega nekdanjega moža Mitje Zamana, ki od nje zahteva 150.000 evrov, namreč umaknila iz javnosti in se doma v miru pripravljala na prelomni dogodek v življenju svojega sina Kristijana, a je na koncu obležala zaradi bolezni in tako na sinov maturantski ples morala poslati svojo sestro. Kot poročajo v reviji Zvezde, vse do zadnjega niso vedeli, ali se bo plesa sploh lahko udeležil njen sin Kristijan, ki je pred prireditvijo v Stožicah prav tako bolehal, saj je imel vročino in vneto grlo. Mitje Zamana na dogodek ni bilo zaradi sodnega spora, so še zapisali.