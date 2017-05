Pod okrilje SES v Sloveniji sodijo ljubljanski Citypark in Center Interspar Vič, mariborski Europark in celjski Citycenter. Največji med njimi, Citypark, bo tako v Šiški dobil mlajšo sestro«, je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani pojasnil direktor projekta Šiška Toni Pugelj in dodal, da bo to najmodernejše nakupovalno središče v Sloveniji.

Ob tem je spomnil na »večletno borbo«, da so prišli do faze, ko se začenja gradnja. Zahtevo za pridobitev gradbenega dovoljenja so vložili decembra 2010, nato je prišlo do vrste pritožb in tožb, tako je gradbeno dovoljenje pravnomočno postalo maja 2016. Nato so zaradi revizije izgubili še dodatnih osem mesecev.

Čeprav se je do sedaj neuradno govorilo, da bo šlo za sparov nakupovalni center, bodo ime pravzaprav izbrali z natečajem. Veriga Spar bo zgolj največji najemnik prostorov. Center bo sicer vreden 150 milijonov evrov, gradnja se bo začela 15. junija, končala pa jeseni 2019. Objekt bo gradilo med 1000 in 1500 ljudi, odprtje pa bo prineslo približno 700 novih delovnih mest.

Center se bo razprostiral na približno 32.000 kvadratnih metrih površin, imel bo t. i. aktivno streho - na njej bodo površine za športne dejavnosti, pa tudi restavracije, hkrati bo na njej veliko zelenja. Aktivne površine na strehi bodo zaobjele okoli 6000 kvadratnih metrov površin.