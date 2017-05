Letos mineva natanko 160 let od izgradnje železniške proge Ljubljana–Trst in okroglih 50 let od otvoritve odseka Divača–Koper. Prvo dvotirno progo so zgradili Avstrijci pod cesarjem Francem Jožefom, in sicer v skorajda neverjetnih štirih letih. Edini tir, ki povezuje Koper in Divačo, je zgradila Luka Koper, saj oblast v skupni državi projekta ni podpirala. Hkrati mineva že dvajset let od prve študije o upravičenosti izgradnje nove, dvotirne proge med Divačo in Koprom.

Danes so drugačni časi kot pred 160 leti. Dvajset let je bila kljub temu dovolj dolga doba za pogovore in zdaj je čas, da se nehamo pogovarjati in da drugi tir zgradimo. Ta trenutek moramo izkoristiti, da bo Luka Koper obdržala primat med pristanišči.

Vsa severnojadranska pristanišča imajo težave pri povezavah z zaledjem, poleg Luke Koper tudi reško in tržaško pristanišče. Če drugi tir začnemo graditi še letos in ga končamo do leta 2025, Luki Koper lahko še pravočasno zagotovimo primat.

Drugi tir je inženirsko in gradbeno zelo zahteven projekt, od 27 kilometrov proge je 20 kilometrov predorov. Dva sta dolga več kot šest kilometrov, eden štiri. Česa takega še nismo gradili. Po terminskih načrtih, ki so jih pripravili gradbeni strokovnjaki, bo gradnja trajala med šest in sedem let.

Želel bi si, da bi šlo hitreje. A strokovnjaki, domači in tuji, ocenjujejo, da se taki projekti gradijo toliko časa. Švicarski predor Gotthard, denimo, je dolg 57 kilometrov in so ga gradili skoraj dve desetletji. To so tako zahtevni projekti, da kljub sodobnim tehnološkim metodam primerjava z gradnjami pred sedemdesetimi leti ni mogoča.

Mogoče je to res svojevrstna ironija. Na drugi tir sem vezal svoj mandat in s tem sem pravzaprav vse povedal: ni mi odveč. Naša ekipa dela pri tem projektu z vsemi močmi. Prihod državnega sekretarja Jureta Lebna je dal projektu še dodaten zagon.

Državni sekretar Leben je pojasnil, kakšno napako je takrat storil, in zanjo je tudi prevzel odgovornost ter nosil posledice. Danes odlično dela pri tem projektu. Je zelo dragocen del ekipe in zaključuje doktorat v Veliki Britaniji.

Zaledne države so naravni partner našega pristanišča, 70 odstotkov tovora gre v omenjene države in logično je, da so zainteresirane za to, da se infrastruktura, ki vodi do njihovih trgov, uredi. Hkrati pritegnejo v pristanišče dragoceni pretovor. Naš cilj je, da se bo pretovor v Luki Koper s sedanjih 20 milijonov ton povečal na 40 milijonov ton, in Madžarska lahko k temu pomembno pripomore. Kitajska je bila ves čas zainteresirana za gradnjo. Ob tem bi zagotavljala tudi posojila, vendar smo v finančni konstrukciji predvideli, da bomo posojila najeli pri Evropski investicijski banki. Kitajska podjetja pa bodo še vedno lahko, tako kot vsa druga, sodelovala na mednarodnem razpisu. Poleg tega projekt z madžarskim pismom o nameri in s pismi podpore Češke, Poljske in Slovaške dobiva širšo evropsko dimenzijo.