Sto dni Trumpove Bele hiše: 2400 ur predsedovanja na steroidih

Ko je Donald Trump 20. januarja opoldne prisegel kot 45. ameriški predsednik, so mu mnogi kritiki privoščljivo napovedovali, da bo zletel s položaja, še preden bo dobro zagrizel v delo. Pomanjkanje izkušenj, afera z Rusijo, nekonvencionalno obnašanje za predsednika, radikalna politika naj bi bili katastrofalna popotnica za človeka, ki so si ga Američani izbrali za novega voditelja. Po stotih dneh je Trump seveda še vedno na položaju. Kaže nekatere znake spoznavanja politične realnosti in predsedniških omejitev, ostaja grob v javnem nastopanju in komunikaciji ter s svojimi 140 znakov dolgimi sporočili skrbi za to,da je nenehno v ospredju pozornosti domače in tuje javnosti.