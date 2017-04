Ameriški protestniki so s prehodom mimo Bele hiše opozorili na proti znanosti uperjeno držo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je med drugim okoljske spremembe označil za potegavščino, razmišlja pa o krčenju sredstev za znanstveno raziskovanje. Shod so zaključili pred Kapitolom, sedežem kongresa. Podporniki znanosti se sicer zbirajo tudi v drugih ameriških mestih, vključno z New Yorkom.

Bill Nye, znanstveni pedagog, komik, televizijski voditelj, pisec in znanstvenik, je na osrednjem shodu v Washingtonu v govoru spomnil, kako pomembna je znanost za zdravje in prihodnost človeštva. »Pokažite svetu, da je znanost namenjena vsem. Zakonodajalci se morajo zavedati, da znanost služi vsakemu od nas. Rešite svet!« je nagovoril več tisoč zbranih.

V Londonu so znanstveniki na shodu opozorili pred posledicami brexita, ki bi lahko škodil mednarodnim raziskovalnim projektom in iz države odgnal evropske strokovnjake. Številni Nizozemci pa so v Amsterdamu pozivali k večjemu spoštovanju znanosti, saj da znanstvenega raziskovanje ne postavljajo pod vprašaj le v ZDA. Za pomen znanosti in politiko, ki temelji na dejstvih, so tisoči danes demonstrirali tudi v Nemčiji. Samo v Berlinu se je po navedbah organizatorjev pod sloganom »Znanost ni mnenje, alternativna dejstva so laži« zbralo približno 11.000 ljudi.

Na tisoče protestnikov se je zbralo še v Ženevi, na Dunaju, Bonnu, Helsinkih, Stockholmu, Parizu, pa tudi v Avstraliji in na Novi Zelandiji. »Brez znanosti je samo fikcija« in »Potrebujemo mislece ne zanikovalce« je pisalo na transparentih, ki so jih protestniki nosili s seboj.

V Sloveniji je shod potekal že v sredo, ko je okoli 500 raziskovalcev izrazilo protest zaradi krčenja sredstev za raziskave in inovacije.