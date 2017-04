Blogarji imajo na mlade, ki porabijo precejšen del dneva na družbenih omrežjih, velik vpliv, česar se zavedajo tudi podjetja, ki se ukvarjajo s prodajo zdrave prehrane in prehranskih dopolnil. Po izkušnjah slovenske healthblogarke Kaje Logar takšna podjetja najprej navežejo stik z blogarjem, nato mu pošljejo brezplačne izdelke. V zameno nekateri želijo samo mnenje, večina pa objavo. Nekateri blogarji so za objave plačani, tisti z več sledilci in zato večjo »tržno vrednostjo« pa lahko sklenejo pogodbo, da bodo predstavljali njihove izdelke.

V Slovenskem oglaševalskem kodeksu je zapisano, da oglaševanje prehranskih nadomestkov ne sme biti usmerjeno na mladostnike, pravilnik o prehranskih dopolnilih pa pravi, da proizvajalec pri oglaševanju in označbah prehranskim dopolnilom ne sme pripisovati lastnosti preprečevanja ali zdravljenja bolezni. Podjetja se prek sponzorstva blogarjev temu izognejo, saj je zabrisana meja med priporočili blogarja in tem, kako se želi predstaviti podjetje.

Primer, ki je popularen predvsem v objavah modnih in healthblogarjev, je »razstrupljevalni« čaj (kot je infinitea, teatox, slimtea…), ki obljublja izboljšanje metabolizma, kurjenje kalorij in čiščenje telesa. Gre za obliko diuretika, ki zmanjšuje težo zgolj s pospešenim izločanjem tekočine iz telesa, s čimer izloča telo tudi nujno potrebne minerale in elektrolite, na daljši rok pa močno negativno vpliva na delovanje jeter in črevesja.

Superživila, kot so kvinoja, semena chia in jagode goji, na katera prisega večina blogarjev, veljajo za hranljiva, vendar so (predvsem mladim) cenovno težje dostopna, največkrat uvožena iz oddaljenih delov sveta in ne vsebujejo veliko več hranilnih snovi od »povprečne« zelenjave ali sadja. Po strokovnih mnenjih je bolj od čim večje količine superživil pomembno uživanje polnovredne, raznolike in lokalno pridelane hrane.

Ne gre dvomiti o koristi superživil in prehranskih dopolnil, vendar gre vseeno za močno industrijo, ki služi s širjenjem slike idealnega zdravega življenja in ideje, da nikoli nismo zares zdravi. Zdravje je v resnici mnogo bolj kompleksno, kot ga rade prikazujejo objave in trendi na instagramu. S slepim sledenjem trendom dajemo mnenju blogarjev (in s tem podjetjem za njimi) večjo vrednost kot mnenju zdravnikov in strokovnjakov. Svet, kjer zdravje upravljajo podjetja in ne znanost, pa ne more biti resnično zdrav.