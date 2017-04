Kolesarska čelada in varnostni pas sta pomembna pripomočka za zagotavljanje varnosti v prometu. Problem, ki nastaja, pa je, da veliko ljudi, kljub zavedanju svoje ranljivosti in relativno pogostega in intenzivnega ozaveščanja policije, agencije za varnost prometa in drugih ustanov, še vedno ne stori dovolj za zagotavljanje svoje prometne varnosti.

Petina žrtev je mlajših od 24 let

Mladi veljajo za eno bolj ranljivih skupin v prometu. Po podatkih agencije za varnost prometa (AVP) je lani na slovenskih cestah umrlo 27 otrok in mladih, kar predstavlja dobro petino vseh smrtnih žrtev. Med žrtvami so bili trije otroci, mlajši od 15 let, trije mladostniki med 15. in 17. letom starosti in 21 polnoletnih do 24. leta starosti. Hudo telesno poškodovanih pa je bilo lani 158 otrok in mladih do vključno 24. leta starosti.

Po podatkih AVP in policije je v zadnjih letih najpogostejši vzrok prometnih nesreč, ki jih povzročijo mladi vozniki, neprilagojena hitrost (23 odstotkov), sledita pa ji nepravilen premik z vozilom (18 odstotkov) in neupoštevanje pravil o prednosti (16 odstotkov). Prometna varnost se je med otroki in mladimi v zadnjih 15 letih sicer izboljšala. Naše ceste so zahtevale kar 85 odstotkov manj otroških in mladostniških življenj ter 60 odstotkov manj mrtvih mladih odraslih kot pred 15 leti.