Obrazi prihodnosti: Raznolikost nas bogati

Različni študijski in poklicni interesi, raznoliki pogledi, mnogotere aktivnosti, različne stopnje izobraževanja, raznovrstni programi, to so značilnosti naših dijakov in Šolskega centra Ljubljana. Raznolikost nas združuje in bogati. Naše izhodišče je, da je vsak dijak vključen v šolski sistem in uspešen na trgu dela ali pa v svojem nadaljnjem izobraževanju. To velja tudi za dijake, ki se vključujejo v slovenski šolski sistem in ne govorijo slovensko.