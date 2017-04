Vprašamo se, zakaj je tako. Nekateri bi postregli z odgovorom, da Slovenci pogosto pregloboko pogledamo v kozarec in je alkohol kriv za skoraj vse nesreče. Drugi bi rekli, da sta povod za večino nesreč pogum in bahanje mladostnikov. Tretji bi se oglašali s kritikami, da so povzročitelji nesreč stari ljudje, ki niso zmožni hitrih reakcij in so že prestari za vožnjo. Sicer bržkone vse to ni daleč od resnice, vendar to ni glavni vzrok vseh težav. Zazrimo se globlje, poglejmo sami sebe.

Slovenci znamo biti tudi zelo sebični. Skoraj vsak izmed nas najprej poskrbi za svojo zadnjico, šele potem se pobriga za ljudi okoli sebe ali pa sploh ne. Ravno ceste so najboljše zrcalo našega odnosa, odsev našega naroda. Ni krivo to, da se pijan usedeš za volan, kriv je odnos, ki te je sploh pripeljal do te odločitve. Ljudje prehitevajo, kričijo skozi okna v avtomobilu, izsiljujejo prednost, ne upoštevajo omejitev in še bi lahko naštevali.

Pa si poglejmo na primer Anglijo. Na veliko hitrih cestah in avtocestah imajo meritve hitrosti in na elektronskih tablah se izpisuje število prekoračitev hitrosti za tekoči teden. Ko smo bili z družino tam na počitnicah, smo se v nedeljo peljali po avtocesti od Canterburyja proti Londonu. Na eni izmed teh tabel smo zasledili podatek, da je bilo na tej cesti v tistem tednu osem prekoračitev hitrosti. Pred nekaj časa pa sem od policije, ki je hitrost merila na lokalni cesti v Podlubniku v Škofji Loki, dobil podatek, da je hitrost prekoračilo 16 voznikov v pol ure, kar je dvakrat toliko kot na zelo prometni avtocesti v Angliji v vsem tednu. Tudi če menimo, da so omejitve hitrosti na določenih odsekih cest prenizke, nam omejitve narekujejo pravila. Sami pa izvolimo ljudi, ki v državi pravila postavljajo. Demokracija je tudi vladavina zakonov in brez upoštevanja teh zakonov ne more delovati na nobenem področju.

Še za piko na i, po raziskavah svetovne prometne organizacije je v Sloveniji večja možnost, da umreš v prometu, kot v bolj prometni Angliji, Nemčiji in drugih državah, kjer se za čuda bolj držijo pravil.