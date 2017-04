V Škofji Loki imamo srečo, da živimo v urbanem in varnem šolskem okolišu, kjer je razen ene črne točke (beri prispevek dijakov) zelo dobro poskrbljeno za varno pot dijakov do šole. Vzgajati mladi rod za nekaj, kar ni samo po sebi umevno, je težko. Učitelji se tega dobro zavedamo. Zato včasih poiščemo zunanje partnerje, ki se radi odzovejo in z mladimi delijo svoje, tudi trpke, izkušnje. To so člani zavoda za inovativno izobraževanje o varni vožnji (Zavod VOZIM), ki so doživeli prometno nesrečo ter postali para- ali tetraplegiki. Našim dijakom pripovedujejo o svoji izkušnji, predvsem pa želijo preventivno delovati in opozarjati na vsakodnevne pasti v prometu. Tesno sodelovanje s komandirjem lokalne policijske postaje in občasni obiski pripadnikov policije na šoli pomenijo predvsem varnost in zavedanje o tem, kaj bi bilo, če bi…

Dandanes mladi živijo hitro. In živčno, kot da se jim stalno nekam mudi. Ni časa za razgovor, za premislek in premišljene odločitve. Takšen udeleženec v cestnem prometu niti ni dober kolesar niti ne previden motorist, kaj šele voznik. In mladi kljub temu sedajo na motorna kolesa in za volan. Ali so za to dovolj usposobljeni? Dovolj odgovorni? Šola jim v rednem programu ne more dati vsega potrebnega, lahko pa poskušamo skupaj z drugimi institucijami (šole vožnje, preventivne akcije policije, nacionalni inštitut za javno zdravje in še kdo) vplivati na njihovo zavest, da so v prometu odgovorni zase in za druge.

Mislim, da nam gre na škofjeloški gimnaziji tovrstna vzgoja s pomočjo zunanjih partnerjev dobro od rok. Tudi zaradi pomoči in soglasja staršev. Kljub vsemu zapisanemu pa še vedno velja: vsak posameznik je zavestno odgovoren za svoja dejanja in od vsakega od nas je odvisno, ali bomo udeleženci v cestnem prometu varni. Želimo, da bi se tega vsi dobro zavedali, kajti ni nam vseeno.