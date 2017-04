Vsak dan pride v Gimnazijo Škofja Loka več kot petsto dijakov. Veliko jih prečka cesto pred šolo, kjer ni prehoda, čeprav vsi vedo, da je to smrtno nevarno. Zakaj torej nerazumljivo veliko dijakov vsak dan tvega denarno kazen ali celo življenje? Dijaki čez cesto tukaj hodijo zato, ker je podhod nepraktično daleč in ker prečkanje ceste tako daleč pomeni, da bodo morda zamudili v šolo. Poleg tega nekateri, čeprav imajo avto, zaradi visokih cen sploh ne morejo parkirati pred šolo, ampak parkirajo na parkirišču v Stari Loki. Tudi ti morajo prečkati nevarni odsek ceste, ki povezuje središče Škofje Loke z naseljem Podlubnik in nato s Selško dolino. Veliko dijakov tudi živi v okolici Stare Loke ali Kamnitnika, od koder se do šole najlažje in najhitreje pride po tej poti.

Do ceste se spustijo po majhni, ozki, ob dežju blatni in spolzki, pozimi pa še popolnoma zaledeneli stezici, nato pa cesto prečkajo v jutranjih urah, ko je promet gost, pozornost voznikov in dijakov pa zaradi zaspanosti zmanjšana, ali pa popoldne, ko se vsem že mudi domov. Zapravljanje časa s tem, da bi odšli do okoli 150 metrov oddaljenega podhoda, pa se mnogim zdi popolnoma nesmiselno, tudi če vsak dan tvegajo veliko več kot le neopravičeno uro.

Občina nima sredstev Na Občini Škofja Loka se zavedajo, da je ta del ceste kritičen, vendar dodajajo, da zaradi pomanjkanja sredstev za zdaj ne morejo ukrepati. Pojasnili so nam, da je za prečkanje ceste v bližini šole namenjen že omenjeni podhod. Na policiji so povedali, da tu že dalj časa ni bilo nesreče, v kateri bi bili udeleženi pešci, kljub temu pa opozarjajo, da gre za nevaren odsek. »Policija položaj nadzoruje z rednimi kontrolami, umirjanjem prometa in preprečevanjem prečkanja ceste. S tem pešce posredno tudi usmerja k uporabi podhoda. Na varno prečkanje ceste pa smo opozarjali tudi bližnje šole, katerih učenci so na tem delu neposredno udeleženi v prometu,« nam je pojasnil Bojan Kos s kranjske policijske uprave.