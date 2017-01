Ministrstvo za domovinsko varnost je že sporočilo, da bo upoštevalo odločitev zvezne sodnice v pritožbi Ameriške zveze za državljanske svoboščine (Aclu) proti ameriški administraciji. Njena odločitev zadeva več deset ljudi, ki so jih po petkovi prepovedi zadrževali na ameriških letališčih. Njihovo število ni natančno znano, je pa sodnica ameriški administraciji naložila, naj sestavi seznam vseh, ki so jih pridržali v ZDA potem, ko je prepoved vstopa za begunce začela veljati.

Če bi te potnike v skladu s Trumpovo odločitvijo vrnili v njihovo domovino, bi nastala »znatna in nepopravljiva škoda«, je v utemeljitvi zapisala zvezna sodnica. »Naša sodišča so danes delovala, kot bi morala, kot branik pred zlorabo vlade ali neustavnimi politikami in odloki,« so še poudarili v Aclu.

»Migranti, dobrodošli«

Med pridržanimi na enem od letališč je bila tudi 39-letna doktorska študentka Nisrin Elamin iz Sudana, ki v ZDA živi že od leta 1993. Ko je prispela na letališče JFK v New Yorku, so jo pridržali za kakšnih pet ur. »Neprijetno je bilo, med pregledom so se dotikali mojih prsi. Ko so mi nadeli lisice, sem začela jokati,« je po telefonu povedala za Reuters.

Trumpova odločitev o prepovedi vstopa državljanov določenih držav v ZDA je sprožila množične proteste na vseh večjih letališčih po ZDA. Na mednarodnem newyorškem letališču John F. Kennedy se je zbralo okoli 2000 protestnikov. Podobno je bilo tudi na letališčih v Washingtonu, Los Angelesu, San Franciscu in Dallasu. Protesti naj bi se na številnih letališčih po ZDA nadaljevali tudi danes. »Spustite jih noter«, »umaknite prepoved« in »migranti, dobrodošli« so bili nekateri od napisov na transparentih, ki so jih s seboj prinesli protestniki. »Iz Irana smo prišli sem, da bi živeli v svobodni in demokratični državi,« je za lokalne newyorške medije povedala Atousa.