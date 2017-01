Izognili smo se temu, da bi se recesija zaradi napačnih ekonomskih politik prelevila v dolgotrajno depresijo. Večina držav, ki jih je kriza prizadela, zadnja tri, štiri leta dosega spodbudne makroekonomske številke in tudi napovedi za naprej so spodbudne. ZDA imajo zgodovinsko nizko brezposelnost pri 4,9 odstotka, tudi v EU naj bi prihodnje leto brezposelnost padla pod osem odstotkov. Navdajati bi nas moral optimizem.

A ob vstopu v leto 2017, skoraj deset let po izbruhu krize, lahko le zaskrbljeno opazujemo, kako se utegne okrevanje po krizi zaleteti ob ekonomski nacionalizem. Če je napačno ukrepanje centralnih bank v prejšnjem stoletju pripeljalo do zloma bančnega sistema, so bili protekcionistični ukrepi takratnih vlad tisti, ki so depresijo dodatno poglobili in podaljšali. Ustvarila se je klima nezadovoljstva, ki je dala zagon ekonomskemu nacionalizmu, imperialističnim težnjam in ki je nazadnje pripeljala do druge svetovne vojne.

Ko danes ameriški predsednik Donald Trump odstopa od prostotrgovinskih sporazumov, Kitajski grozi s 45-odstotnimi carinami, ko investitorjem, ki načrtujejo odprtje tovarn zunaj ZDA, grozi z dodatnimi davki, se tistim, ki v prosti trgovini vidijo zlo, morda zdi kot rešitelj malega človeka. A tisti, ki vsaj malo poznajo ekonomsko zgodovino sveta, ob teh potezah zagotovo ne spijo najbolj mirno. Trump ponuja povsem napačna, celo izjemno nevarna zdravila za sicer realne probleme – stagnacijo plač velikega dela prebivalstva razvitega zahodnega sveta zaradi neenakomerno razdeljenih pozitivnih, ali, če želite, negativnih učinkov globalizacije v zadnjih treh desetletjih.

Dolga senca Smoot-Hawleyja

Med krizo leta 2008 in krizo leta 1929 že ves čas vlečemo vzporednice. Za obe je značilno, da sta izbruhnili v času, ko je tudi velik del ekonomske stroke ocenjeval, da lahko gre vse samo še navzgor; da smo gospodarske cikle ukrotili. Izbruhnili sta v času finančne deregulacije, v času laissez faire, v času optimizma, ko so kot največji poznavalci v delnice in sklade vlagali ljudje, ki še včeraj niso vedeli, kaj je borza. Delnice in podjetniške obveznice so se kupovale na kredit. Ko je borzni balon počil, je počil spektakularno. Velika depresija, ki je sledila velikanski izgubi premoženja vlagateljev, je uničila na milijone delovnih mest. Do leta 1931 se je brezposelnost v ZDA zvišala na 25 odstotkov. Nič bolje ni bilo v Evropi, kjer so zamere iz prve svetovne vojne še naprej zastrupljale ozračje. Jeza, ki se je nabrala v ljudeh, se je odrazila v podpori avtoritarnejšim strankam, v podpori populistom, ki so igrali predvsem na čustva ljudi. Vzporednice z razvojem dogodkov danes so srhljive.

Ob vseh pametnih odločitvah, ki smo jih na podlagi negativnih izkušenj iz velike depresije sprejeli tokrat, smo tako že mislili, da nič več ne more iti narobe. Pa smo se, kot kažejo prve poteze ameriškega predsednika, motili. Povsem mogoče je, da bomo ponovili vsaj eno od napačnih ekonomskih politik iz 30. let prejšnjega stoletja – uvajanje carin in s tem oviranje trgovine. Administracija predsednika Herberta Hooverja, prav tako republikanska, je ob veliki mizeriji, v kateri so se zaradi krize znašli domači kmetovalci (ameriški kmetovalci so se sicer v težavah zaradi padanja cen pridelkov znašli še pred izbruhom krize, in to zaradi presežkov na trgu, potem ko si je evropsko kmetijstvo opomoglo od vojne), napačno razmišljala, da bo z uvedbo visokih carin na uvoz kmetijskih izdelkov zaščitila domače kmetovalce.

Pod sponzorstvom senatorja iz Utaha Reeda Smoota in poslanca Willisa Hawleyja iz Oregona je nastal tako imenovani Smoot-Hawleyjev carinski zakon, ki je prinesel višje carine za kmetijske in tudi množico industrijskih uvoznih izdelkov. Čeprav naj bi sprva večinoma zvišali le carine na kmetijske izdelke, sta gospodarska kriza in padanje povpraševanja po dolgotrajnih dobrinah politike in podjetnike prepričala, da je treba zaščito razširiti. Carine naj bi po njihovem mnenju rešile domača delovna mesta v kmetijstvu in industriji.

Hoover je zakon podpisal sredi leta 1930, kljub soglasnemu nasprotovanju praktično celotne ameriške ekonomske stroke. Peticijo proti uvedbi carin je podpisalo in predsedniku poslalo več kot 1000 ekonomistov. A ni zaleglo. Čeprav si ekonomski zgodovinarji še danes niso enotni, koliko je ta ukrep pripomogel k veliki depresiji in kolapsu mednarodne trgovine, je gotovo, da k okrevanju ni pripomogel. Gotovo je tudi, da je ekonomski protekcionizem zastrupil takrat že sicer močno načete meddržavne odnose. Še preden je ameriški kongres uvedel višje carine, so podobne povračilne ukrepe napovedale največje ameriške zunanjetrgovinske partnerice – Kanada in evropske države. Višje carine in drugi necarinski ukrepi so bili po nekaterih ocenah krivi za polovico zmanjšanja obsega mednarodne trgovine v prvih treh letih velike depresije.