Ker je odredba začela nemudoma veljati, imajo popotniki iz teh držav, ki so želeli potovati v ZDA, ogromno težav oziroma jim bo potovanje trenutno onemogočeno. Prestrašeni so tudi tisti, ki imajo zelene karte in prihajajo iz teh držav, pa tudi tuji študenti in številni, ki so iz omenjenih držav v ZDA prišli na zdravljenje.

Izvršni ukaz je naslovil kot zaščito države pred radikalnimi islamskimi teroristi: »Nočemo jih tu. Sprejeti hočemo le tiste, ki bodo podpirali našo državo in globoko ljubili naše ljudi.« V ZDA sicer lahko vstopijo državljani muslimanskih držav, ki so del preganjanih krščanskih manjšin.