Napisu je dodan tudi včerajšnji datum oziroma datum sprejetja omenjenega zloglasnega zakona. Napis je sicer precej dvoumen. Možno ga je interpretirati kot kritiko sprejetja zakona in tudi kot podporo sprejetemu zakonu. Predsednik DZ Milan Brglez se boji, da gre za drugo. »Gre za nedopusten in zavržen napis, ki poziva k rasni nestrpnosti v naši državi. Ne samo, da je ta prepovedana z ustavo Republike Slovenije, ampak je kakršnokoli razločevanje na podlagi rase ali druge osebne okoliščine prepovedano tudi s številnimi mednarodnimi konvencijami,« opozarja Brglez. Avtorjem napisa je priporočal, da si preberejo kakšno knjigo o razsežnostih gorja, bolečine in zla, ki jim je v 20. stoletju botrovala rasna nestrpnost. Prav danes je namreč svetovni dan spomina na holokavst. alp