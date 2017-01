Sodeč po današnji razpravi na odboru za notranje zadeve in tudi na parlamentarnih hodnikih bodo pojutrišnjem poslanci novelo zakona o tujcih, ki jo je na predlog notranjega ministrstva podprla vlada, sprejeli. Predlogu namreč odločno nasprotujejo zgolj poslanci Združene levice, ki vztrajajo, da o človekovih pravicah ni mogoče sklepati nikakršnih kompromisov. Zakon bi bilo treba zavrniti, ministrica za notranje zadeve Vesna Györkös Žnidar pa bi morala odstopiti, so prepričani v ZL. Prav tako so bili zelo ostri v poslanski skupini nepovezanih poslancev. »Predlog ne bo uresničljiv,« je ocenil Bojan Dobovšek in se zavzel za to, da bi besedilo zakona o tujcih umaknili in opravili strokovno razpravo.

Janša vesel, da Slovenija slovi po ostrini Bolj so predlogu naklonjeni v desnih opozicijskih strankah NSi in SDS. V Novi Sloveniji se zavzemajo za to, da bi za sprejem odločitve o zapiranju meje zadoščalo 46 poslanskih glasov in torej ne bi bila potrebna dvotretjinska večina, kot predlaga vlada, po prepričanju SDS pa bi bil dovolj že sklep ministrske ekipe. Prvak SDS Janez Janša je danes dejal, da je pozitivno, da se je zunaj naših meja razširil glas, kako zelo Slovenija zaostruje svojo zakonodajo. Po napovedih v največji vladni stranki SMC se lahko celo zgodi, da bo predlog dobil kar dvotretjinsko podporo, kakršna bo sicer potrebna za sprejem odločitve o zaprtju meje. Je pa mogoče pričakovati, da bodo nekateri koalicijski poslanci jutri vendarle glasovali proti zakonu. »Predsednik državnega zbora bo ravnal po svoji vesti,« so nam dejali v kabinetu Milana Brgleza. Kar po vsej verjetnosti pomeni, da ta zakona ne bo podprl. Kot je znano, je namreč poskušal evidentno protiustaven predlog vlade, ki bi kršil tudi mednarodno pravo, spraviti v ustavne okvire, kar pa mu ni uspelo. Ministrica za notranje zadeve je namreč s »približevalnim« predlogom, amandmaje, ki jih je Brglez pripravil skupaj z ducatom pravnih strokovnjakov, povozila.