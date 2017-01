Generalni sekretar Sveta Evrope Thorbjorn Jagland je v pismu premierju Miru Cerarju izrazil zaskrbljenost zaradi vladnega predloga novele zakona o tujcih. Po Jaglandovih besedah namreč sproža vrsto vprašanj v zvezi z evropsko konvencijo o človekovih pravicah. Novela med drugim predvideva zaostritev pogojev za vstop migrantov in prosilcev za azil. Jagland je izrazil razumevanje, da je Slovenija čutila potrebo po spremembi pristopa, a dodal, da ostaja »ključnega pomena, da reforme zakonodaje še naprej ohranijo pomembna zagotovila spoštovanja človekovih pravic«.

Thorbjorn Jagland je podobno pismo poslal že aprila lani.

Do novele zakona je kritičen tudi James C. Hathaway, vodilna avtoriteta mednarodnega begunskega prava in predavatelj na univerzi v Michiganu: »Čeprav je res, da v skladu z 32. členom begunske konvencije do izgona lahko pride v primeru ogrožanja javnega reda in nacionalne varnosti, drugi odstavek istega člena pravi, da le po pravnem postopku. Posledično sta izgon na podlagi izvensodne odločitve in skupinski izgon nezakonita, česar ne more spremeniti noben zakon – ne regionalni, ne evropski. Izjeme so za primere masovnih prihodov sicer možne, a le, če razsežnost masovnih prihodov resnično prične ogrožati osnovne demokratične institucije države. Tudi takrat pa je izjema možna le, če je prizadeta država prej zaprosila za mednarodno pomoč pri soočanju z begunci, a te pomoči od drugih držav ni prejela.«