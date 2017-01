Poskusno cepivo proti eboli, ki so ga preizkušali v Gvineji, zagotavlja visoko zaščito proti tej bolezni. Gre za prvo cepivo, ki je učinkovito proti enemu najbolj smrtonosnih patogenov, kar jih poznamo.

Cepivo z imenom rVSV-ZEBOV so preizkušali v študiji v Gvineji leta 2015, vključenih pa je bilo 11.841 ljudi. Pri nobenem izmed 5.837 ljudi, ki so jih cepili, v desetih dneh po cepljenju niso opazili bolezni. V skupini necepljenih pa je v istem času za ebolo zbolelo 23 ljudi. Pri študiji so sodelovali Svetovna zdravstvena organizacija, gvinejsko ministrstvo za zdravje, Zdravniki brez meja, norveški inštitut za javno zdravje in drugi partnerji.

»Čeprav so ti rezultati prišli prepozno za ljudi, ki so umrli v epidemiji ebole v zahodni Afriki, pa kažejo, da ob ponovnem izbruhu ebole ne bomo brez obrambe,« je povedala glavna avtorica študije dr. Marie-Paule Kieny, zaposlena pri SZO.

Regulatorni agenciji v ZDA in EU, FDA in EMA, sta lani proizvajalcu cepiva, farmacevtskemu podjetju Merck, Sharpe & Dohme, zagotovili hitrejši regulatorni pregled, ko bo Merck cepivo poslal v registracijo.

11.300 žrtev

Virus ebole so prvič opazili leta 1976, po tem letu so poročali o posamičnih izbruhih okužb v Afriki. V letih od 2013 do 2016 pa so zahodnoafriške države doživele izbruhe bolezni, v katerih je umrlo več kot 11.300 ljudi, in pokazala se je velika potreba po cepivu. Znanstvenikom, zdravnikom, donatorjem in farmacevtskim podjetjem je cepivo uspelo razviti v rekordno kratkem času, v letu dni.

Testirali so ga v obmorski regiji Gvineje, kjer so v letu 2015 še vedno opažali nove primere okužb. Pri testiranju cepiva so uporabili cepljenje v obliki obroča, enako kot pri iztrebljanju črnih koz v 70. letih prejšnjega stoletja. Ko so odkrili nov primer ebole, so raziskovalci poiskali vse ljudi, ki bi bili lahko v stiku z obolelo osebo v zadnjih treh tednih, in tudi stike teh stikov. Skupaj so našli 117 takih grozdov ljudi (ali obročev), vsak pa je bil sestavljen iz približno 80 ljudi. Cepivo so naključno razdelili med te skupine, nekatere so dobile cepivo takoj, druge pa po treh tednih. Cepili so samo polnoletne osebe. Ko so vmesni rezultati pokazali, da je cepivo učinkovito, so cepljenje ponudili vsem skupinam ter cepili tudi otroke, starejše od šestih let.

Poleg tega, da so rezultati pokazali veliko učinkovitost cepiva za cepljene, se je izkazalo tudi, da so bili proti eboli zaščiteni tudi necepljeni ljudje v obročih, saj jih je varovala tako imenovala čredna imunost. Polovica cepljenih je po cepljenju poročala o blagih težavah, kot so glavobol in bolečine v mišicah, ki pa so po nekaj dneh izginile. Zaznali so tudi dva primera hujših težav, ki pa so čez čas izzvenele. Trenutno še preučujejo, kakšen je bil imunski odziv cepljenih na cepivo.