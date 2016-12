Triintridesetletni Ljubljančan Jernej Damjan, sicer član SSK Sam Ihan, kamor je prestopil iz Ilirije, je z naslovom državnega prvaka v smučarskih skokih na veliki skakalnici v Planici potrdil, da ga je selektor Goran Janus upravičeno uvrstil v sedemčlansko slovensko ekipo, ki bo v sredo odpotovala na 65. novoletno turnejo. Janus ga je namreč izbral le na osnovi skokov, ki jih je pokazal na treningu v Planici. Državno prvenstvo je bilo za Damjana šele prva tekma v letošnji zimi, potem ko je pred dvema mesecema moral še na drugo operacijo poškodovanega meniskusa, saj mu je po prvi koleno še vedno klecalo.

Čeprav je Domen Prevc državno prvenstvo vzel predvsem kot trening in je tudi tekmoval v dresu za treninge, je bil celo Damjan presenečen nad svojo zmago. »Od Domna sem pričakoval precej več. Iz lastnih izkušenj vem, da takrat, ko si zelo dober v svetovnem pokalu, državna prvenstva vzameš bolj z levo nogo, zato menim, da Domen ni pokazal tistega, kar zna in česar je sposoben. Najpomembneje pa je, da po dveh letih težav znova zaupam svoji nogi. Po drugi operaciji znova čutim nogo tako, kot je treba, in ni slabega občutka, da bo šlo kaj narobe,« je bil realen Jernej Damjan, ki je tudi oče hčerke Niki.

Damjan je znova lačen skokov. Njegova prednost je tudi neobremenjenost, saj ne brani visokih uvrstitev iz lanske sezone, zato od njega nihče tudi ničesar ne pričakuje. »Sem realen. Svetovni pokal je nekaj povsem drugega, kot so tekme doma. Na novoletni turneji bosta stres in pritisk precej večja. Vem, kaj me čaka, imam izkušnje, kako se odzvati. Najpomembneje je, da ni nihanj iz skoka v skok, kar je znak, da sem dobro pripravljen. Tudi če naredim napako, ta še ni usodna, saj skok ni krajši petnajst, ampak le pet metrov,« je razlagal Damjan. Odkrito je priznal, da je pričakoval telefonski klic selektorja glede na to, kako so se na letošnjih tekmah svetovnega pokala mučili Dežman, Lanišek in Hvala.

V skokih je doživel vse mogoče vzpone in padce. Med letoma 2005 in 2008 je bil vlečni konj slovenske reprezentance. Poskusil je tudi s samostojno ekipo, ki jo je vodil finski trener Arri Pekka Nikkola. Ima sloves specialista za ekipne tekme, saj ima tri bronaste kolajne z moštvenih preizkušenj na svetovnih prvenstvih v skokih (Oberstdorf 2005, Oslo 2011) in poletih (Vikersund 2012). Potem ko je zmagal v skupnem seštevku poletne velike nagrade, je januarja 2014 v Saporu dosegel svojo prvo in doslej edino zmago na tekmah za svetovni pokal, ki je bila zgodovinska za slovenske skoke. Bila je trojna, saj sta mu družbo na zmagovalnih stopničkah delala Peter Prevc in Robert Kranjec. V lanski sezoni je nastopil le na dveh tekmah svetovnega pokala v Nižnem Tagilu v Rusiji, kjer je bil na prvi tekmi zadnji v kvalifikacijah, na drugi pa diskvalificiran.