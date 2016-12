Po desetih dneh premora se bo karavana smučarjev skakalcev danes znova zbrala v Oberstdorfu. V vseh taborih so nestrpni, kakšna je pripravljenost pred 65. novoletno turnejo, ki je po tradiciji prvi vrhunec sezone. Premor med božičnimi prazniki so reprezentance izkoristile za trening, glavni trenerji so uporabili vse znanje in možne trike za dvig forme. Največji pritisk je na gostiteljih turneje Nemcih in Avstrijcih. V Sloveniji in na Poljskem so imeli vmes tudi državno prvenstvo. Slovenski prvak na šampionatu v Planici je nepričakovano postal povratnik po poškodbi Jernej Damjan, ki je preskočil tudi dominatorja zime Domna Prevca, medtem ko Peter Prevc in Jurij Tepeš nista nastopila. Na poljskem prvenstvu v Zakopanah je v konkurenci 35 tekmovalcev zlato kolajno osvojil Piotr Zyla, medtem ko Kamil Stoch ni nastopil zaradi prehlada.

Glede na predstave na prvih sedmih tekmah letošnje sezone je favorit številka ena sedemnajstletni Domen Prevc, a v preteklosti se je na turneji, kamor so prišli z rumeno majico, zalomilo precej bolj izkušenim tekmovalcem in prvakom s kopico kolajn, kot je slovenski najstnik. Največja prednost Domna je neobremenjenost s tem, kaj se dogaja okrog njega, v skokih zgolj uživa. S tehniko prihodnosti, ko se tako rekoč vrže med smuči, vzbuja tudi strah, da bi se lahko zgodil padec. »Domen sploh nima genov za strah. Pomanjkanje izkušenj nadomesti z izjemno tehniko in hladnokrvnostjo,« ga hvali Avstrijec na čelu norveške reprezentance Alexander Stöckl.

Če ima Domen Prevc v letošnji sezoni že štiri zmage, je favorit številka dve, Norvežan Daniel Andre Tande, še brez prvega mesta (trikrat drugi, dvakrat četrti), za nameček je na zadnji tekmi v Engelbergu padel. Poljaki, ki so zelo močni tudi kot ekipa, stavijo na dvakratnega olimpijskega prvaka iz Sočija Kamila Stocha. Upajo, da bo po Adamu Malyszu in letu 2001 prvi Poljak, ki bo stopil na najvišjo stopničko. Avstrijci imajo kar tri adute v Stefanu Kraftu, Michaelu Hayböcku in Manuelu Fettnerju. Nemci stavijo na Severina Freunda in Marcusa Eisenbichlerja, a se jim rado zalomi zaradi prevelikih pričakovanj. Čeprav mu v prvem delu ni šlo po željah, ni odpisan niti branilec zlatega orla Peter Prevc.