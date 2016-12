»Ko sva skupaj z glavnim trenerjem Goranom Janusom razložila Petru Prevcu, kakšen je posebej zanj sestavljen desetdnevni program dela do odhoda na novoletno turnejo, naju je pozorno poslušal in brez pripomb sprejel vse, kar sva mu predlagala,« je pripovedoval trener Jani Grilc, ki Petra odlično pozna, saj ga je treniral od njegovih prvih skokov v kranjskem Triglavu. »Ker smo doživeli že marsikaj, imamo dovolj izkušenj, da rešimo tudi te težave. Sem optimist,« samozavestno dodaja Goran Janus.

Peter je po prvem treningu v Planici, na katerem je prikazal boljše skoke kot na zadnjih tekmah, dejal, da ena lastovka še ne prinese pomladi, Grilc pa je bil precej bolj zadovoljen in optimističen glede njegove poti nazaj v svetovni vrh. Ker Peter potrebuje tudi počitek in mir, sinoči prvič v karieri ni nastopil na državnem prvenstvu. Strokovni štab je zanj pripravil raznovrsten program dela s skoki v Planici in Kranju. Tudi s posebnimi kratkimi smučmi, v petek, soboto in torek, ter treningi za telesno moč.

»Imamo načrt dela, za katerega upamo, da bo prinesel napredek. Zame je tekmovalni premor kot naročen, saj na enem treningu, ki ga imaš običajno med dvema tekmama, ne moreš preizkusiti vseh štirih idej, ki jih imaš v glavi. Ni težava v številu idej, ampak v tem, da nobena ni delovala. Zdaj imam čas, da se umirim in znova pride do pravega klika, ko znova začne delati avtomatizem. Skok je tako kratek, da včasih ni dovolj časa, da bi vsi impulzi od živcev prišli do možganov, ampak se morajo stvari sprožiti avtomatsko,« razmišlja Peter Prevc.

Ko smo Petra vprašali, ali vse težave izvirajo iz padca na prvi tekmi sezone v Kuusamu, kjer bi zmagal, je odvrnil: »Teorij je veliko. Razglabljati o tem, kaj bi bilo, če bi bilo ali ne bi bilo, je zame čisto nepomembno. Moja naloga je, da razrešim odnos s skakalnico, da se z njo spoprijateljim ter se povežeta telo in glava. Prvič sem na tekmi padel leta 2012, od takrat pa še dvakrat in obakrat v zadnjem mesecu.«

Meni, da nima možnosti za ponovno osvojitev zlatega orla, ki ga dobi zmagovalec v skupnem seštevku novoletne turneje. Z nasveti bo priskočil na pomoč najmlajšemu bratu Domnu, ki bo kot nosilec rumene majice favorit številka ena. »Domen posluša, le nasvetov ne sme biti preveč. Njegova največja prednost je, da bo neobremenjen, saj se ne vznemirja zaradi tega, kaj se dogaja okrog njega. Je v svojem svetu, manj ko ga obremenjuješ, boljše deluje,« je končal Peter Prevc.