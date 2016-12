Stavkovni odbor Orkestra Slovenske filharmonije je v četrtek prek svojega pravnega pooblaščenca Dina Bauka direktorju Damjanu Damjanoviču in predsedniku sveta zavoda Otmarju Zornu posredoval kompromisni predlog, ki bi omogočil začasno prekinitev stavke in izvedbo novoletnega koncerta. Privolili so namreč v Damjanovičev predlog, da novoletni koncert vendarle še izpeljejo pod taktirko maestra Uroša Lajovica, potem pa bodo z Lajovicem prekinili sodelovanje. Orkestru prekinitev stavke ni bila najbolj po godu, saj z njo doslej niso dosegli še ničesar, vseeno pa so izglasovali izvedbo koncerta pod Lajovicem, toda pod pogojem, da jim to direktor na neki način tudi pisno zagotovi. Zato so predlagali, da z maestrom Lajovicem podpiše sporazum o prekinitvi sodelovanja in jim ga do včeraj opoldne tudi predloži. Vendar pa se je direktor na predlagani kompromis odzval v zadnjem trenutku, in sicer tako, da ga je zavrnil. Orkester se je zato odločil, da stavko nadaljuje in da koncerta v Cankarjevem domu sploh ne bo, v nobeni obliki.

»Spor se bo le še poglobil« V stavkovnem odboru zdaj pravijo: »Žal se je ponovno potrdilo, kar orkester Slovenske filharmonije opozarja že nekaj let, da je na koncu koncev direktor tisti, ki onemogoča normalizacijo razmer v Slovenski filharmoniji. Z neodgovornim ravnanjem, z nepripravljenostjo reševati spor, kljub pripravljenosti orkestra, da se najde rešitev, ki bi bila v zadovoljstvo obiskovalcev in poslušalcev novoletnega koncerta, direktor Damjanovič prevzema velik del odgovornosti, saj se bo na tak način spor v prihodnjih dneh in tednih le še poglobil.« Včeraj je predstavnike stavkajočega orkestra sprejel tudi predsednik državnega sveta Mitja Bervar. Iz Cankarjevega doma so včeraj tudi uradno obvestili javnost, da novoletni koncert odpade, in se zahvalili približno 800 obiskovalcem, ki so vstopnice že kupili, drugače pa so pričakovali še kar nekaj napovedanih obiskovalcev iz različnih delov Slovenije in tujine. Denar za že kupljene vstopnice bodo v informacijskem središču CD vračali med 9. in 31. januarjem 2017.