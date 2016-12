Kot je stavkajoči Orkester Slovenske filharmonije že pred dnevi napovedal, je o stavki ter nevzdržnih vodstvenih in umetniških razmerah v njihovi hiši obvestil svetovno združenje Federation internationale des musiciens (FIM) s sedežem v Parizu. Gre za edino sindikalno organizacijo za glasbenike v svetu, med drugimi pa jo priznavajo tudi Unesco, evropska komisija in Svet Evrope. Deluje v 60 državah in zastopa stotisoče glasbenikov po svetu.

Opozorilo ministru

Orkestraši so jih seznanili zlasti s spornim načinom imenovanja šefov dirigentov v Slovenski filharmoniji (SF), saj je njen direktor Damjan Damjanovič zadnje tri dirigente (Villaume, Wilson, Lajovic) nastavil brez soglasja ali sodelovanja orkestra. Da se na tak način ne imenuje dirigentov, jim je zdaj pritrdil tudi glavni tajnik združenja Benoît Machuel, ki je uradni odziv organizacije naslovil tudi na ministra za kulturo Antona Peršaka.

Med drugim je Machuel zapisal, da so »globoko zaskrbljeni zaradi razmer v orkestru SF, kjer glasbenike sistematično ustrahuje in nadleguje njihov dirigent Uroš Lajovic«. Dodal je: »Obnašanje gospoda Lajovica in njegovo pomanjkanje osnovnega spoštovanja do glasbenikov je doseglo točko, ko ni več mogoče, da bi orkester izvrševal svoje naloge pod njegovim vodstvom. Prvič v dolgoletni zgodovini te ustanove so se zato glasbeniki odločili za stavko. Žaljenje in poniževanje nikjer na svetu ne more biti sprejemljiv način za vodenje orkestra. To osnovno načelo se je Lajovic odločil prezreti. Dolžnost direktorja in sveta javnega zavoda je, da konča to sramotno situacijo in po posvetovanju z izvoljenimi predstavniki glasbenikov zagotovi, da se kaj takega ne bo dogajalo. Žal se vodstvo še vedno ne odziva na zahteve glasbenikov, zato ni čudno, da se je kar 90 odstotkov članov orkestra odločilo za stavko.«

Machuel upa, da se ignoranca ne bo nadaljevala, ko pravi: »Mednarodna glasbena skupnost ne bi razumela, če bi ta legitimna zahteva ostala brez odziva.« Opozoril je še na načelo, ki so ga leta 2014 na mednarodni konferenci orkestrov v Oslu sprejeli vodje orkestrov in več kot 200 glasbenikov iz več kot 40 držav: »Brez dialoga med glasbeniki in vodstvom orkestra ne morejo biti doseženi napredek in umetniški cilji. Če bi ta načela upoštevali, bi se krizi v SF izognili.«