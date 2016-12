Stavkajočemu orkestru Slovenske filharmonije (SF), ki zahteva odstop direktorja SF Damjana Damjanoviča, prekinitev sodelovanja z dirigentom Urošem Lajovicem in razpustitev sedanjega sveta SF, se dopoldanska mediacija ni izšla, popoldanska pogajanja s svetom zavoda pa so bila očitno vsaj malce uspešnejša. Stavkovni odbor orkestra se je namreč najprej sestal z vodstvom hiše, ki ga je zastopal direktor Damjanovič s svojimi odvetniki, in predsednikom sveta SF Otmarjem Zornom, na popoldanski izredni seji pa še s člani sveta SF. Prav ti so odboru predstavili nekaj predlogov, ki bi morda pripomogli k razrešitvi trenutnega položaja, vendar jih še ne bodo razkrili javnosti, ker se želijo o njih najprej pogovoriti z orkestrom. »Upamo, da se bo orkester še ta teden izrekel o predlogih, skupno stališče orkestra pa bomo potem takoj sporočili pristojnim in javnosti,« je povedala predsednica stavkovnega odbora in članica sveta SF Marina Kopše.

Predsednik sveta SF Otmar Zorn je na izredni seji prisotnim pojasnil, da je direktor Damjanovič opravil naloženo obvezo in opravil prvi krog pogovorov z dirigentom Lajovicem, zdaj pa mu je Zorn naložil še drugega. Toda kakor koli že se bosta Damjanovič in Lajovic med sabo dogovorila, očitno nobeden od njiju za zdaj ne namerava odstopiti s svojega položaja. Direktor je namreč članom sveta SF danes to zelo jasno povedal, maestro Lajovic pa je to storil že včeraj na vaji orkestra, pri čemer je očitke, da žali in šikanira glasbenike, označil za insinuacije. im