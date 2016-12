Sredi današnjega prazničnega dne sta na parkirišču ribniškega podjetja Riko v Lepovčah v krvi obležala mlada Dolenjca Ana in Peter. Domačinko, ki je bila doma le kakšnih sto metrov od kraja njene smrti, naj bi 25-letni prijatelj oziroma občasni partner, s katerim naj bi se večkrat razšla in potem pobotala nazaj, zvabil na parkirišče, tam pa jo večkrat zabodel z nožem. Nato je smrtno porezal še sebe.

Poskusila mu je zbežati

Mladi par je na koncu obležal na hrbtu, vzporedno drug z drugim. Kot smo izvedeli od nekaterih očividcev, naj bi 25-letnik, ki so ga naši sogovorniki poznali pod vzdevkom Žan, dekle tik pred umorom lovil okoli avtomobila, nato pa naj bi jo ujel ter jo večkrat zabodel.

»Po do zdaj zbranih podatkih in opravljenem ogledu kraja je znano, da je 25-letnik danes okoli 12.30 na parkirnem prostoru v Lepovčah z ostrim predmetom poškodoval 22-letnico, nato pa še sebe. Oba sta utrpela tako hude poškodbe, da sta na kraju umrla. Ogleda sta se udeležila tudi dežurna preiskovalna sodnica, ki je prevzela ogled, in dežurni tožilec. Kriminalisti ta trenutek še nadaljujejo ogled in zbiranje obvestil,« nam je ribniško tragedijo potrdila Maja Ciperle Adlešič z ljubljanske policijske uprave.