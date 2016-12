Na četrtkovem popoldanskem zboru v Zrečah je bilo 16 igralcev od 21 povabljenih. Zaradi klubskih obveznosti v tujini so manjkali štirje (Jure Dolenec, Vid Kavtičnik, Gorazd Škof, Marko Bezjak), zaradi krajšega dopusta pa še eden (Uroš Zorman). V francoski ligi je v sredo Montpellier doma premagal Chambery z 29:25, velik delež k uspehu pa sta prispevala tudi Jure Dolenec (4 zadetki) in Vid Kavtičnik (3). Slabšo popotnico pred potovanjem iz Francije v Slovenijo si je priigral vratar Gorazd Škof (pripravam se bo pridružil po božiču), kajti v četrtek je njegov Paris St. Germain v derbiju 13. kroga v gosteh izgubil proti Nantesu s 30:37. Kljub prvemu porazu v letošnji ligi je PSG ostal na vrhu (24 točk) pred Nantesom (23), Montpellier pa je četrti (18). V nemški ligi je Magdeburg v sredo doma tesno ugnal Melsungen s 27:26, za gostitelje pa je Marko Bezjak dosegel dva zadetka. A za Prleka klubsko leto 2016 še ni končano, kajti na praznični ponedeljek (26. december) ga čaka dvoboj z drugouvrščenim Rheinom Neckarjem, nato pa se bo pridružil pripravam reprezentance.

Zorman je prišel iz Dubaja

V tradicionalno bazo v Zreče je s krajšega dopusta v Dubaju prišel tudi kapetan Uroš Zorman, ki naj bi opravil priprave z reprezentanco do odhoda v Francijo, nato pa naj bi se vrnil v Kielce na Poljskem. »Le če bi nas množično napadle poškodbe, bi začel razmišljati o tem, da bi bil tudi Zorman med potniki v Francijo. Zato sem mu dejal, da bi šel z nami na SP, bil v prvem delu le gledalec, zaigral pa bi v izločilnih bojih,« je dejal selektor Veselin Vujović (še vedno je zelo resen kandidat za trenerja madžarskega Veszprema), a je kapetan – če ga ne bo na SP, bo kapetansko vlogo verjetno prevzel Vid Kavtičnik – to možnost znova zavrnil. Vujovićeve skrbi s položajem srednjega zunanjega igralca so še toliko večje zaradi poškodbe in okrevanja Zormanovega klubskega soigralca Deana Bombača, ki ima zlomljeno rebro. V naslednjih dneh naj bi Koprčan (pravi, da trenutno ne čuti nobenih bolečin) opravil podrobne preglede pri reprezentančni zdravniški službi, po katerih naj bi bilo precej več znanega o njegovem (ne)nastopanju na januarskem SP v Franciji.

Uvodni del priprav v Zrečah je bil namenjen predvsem regeneraciji igralcev, ki so precej utrujeni in načeti zaradi naporne klubske polsezone. Zaradi tega je bil v teh dneh namesto selektorja Vujovića v glavni vlogi Primož Pori, strokovnjak za telesno pripravo. »Igralci so bili v tem delu priprav več v bazenih in savnah kot na igrišču. Zaradi tega je bila tokrat Porijeva vloga precej pomembnejša od moje, v drugem delu priprav pa bo seveda spet moja,« pravi Vujović, ki ima kar precej skrbi z igralskim kadrom. »Skrb zbujajoče je, da nekateri reprezentanti niso nosilci igre v svojih klubih in zato nimajo za sabo težkih tekem. Veliko igralcev je tudi padlo v formi, so utrujeni, zasičeni z rokometom in podobno, načele so nas tudi poškodbe. Skrbi me za Bombača, tudi Miha Zarabec ni v vrhunski formi, Blaž Blagotinšek nič ne igra v Veszpremu. Čaka nas težko delo, vendar sem optimist,« še dodaja Vujović.