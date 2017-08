Za varno zamrzovanje mora temperatura zamrzovalnika dosegati vsaj – 18 stopinj Celzija, najbolje pa je, da doseže temperaturo - 24 stopinj. Zamrzovanje sveže hrane je mogoče le z zamrzovalnikom za globoko zamrzovanje, ki je označen s štirimi zvezdicami, zato se pred nakupom prepričajte, da bo vaš novi zamrzovalnik dobro služil svojemu namenu.

Odtajanih živil ne zamrzujemo ponovno Pri zamrzovanju tekoče hrane posode ne napolnite do roba, saj se prostornina tekočine med procesom zamrzovanja poveča za približno desetino, pred zamrzovanjem pa živilo ohladite v hladilniku. Nikoli ponovno ne zamrzujte že odtajanih živil in preprečite, da bi prej zamrznjena živila prišla v stik s sveže vneseno hrano v zamrzovalniku. Da ohranite svežino in kakovost hrane, jo zamrznite v najkrajšem možnem času, izogibajte pa se zamrzovanju velikih količin hrane naenkrat. Pri tem bodite pozorni, da je okoli posode dovolj prostora, ki omogoča učinkovito kroženje hladnega zraka. Prav tako je pomembno, da posodo ali vrečko za shranjevanje označite z nalepko, na kateri naj bosta zabeležena datum in vsebina zamrznjenega živila. To vam ne bo olajšalo le prepoznavanja zamrznjenih živil, temveč tudi pomagalo voditi evidenco o datumu vstavitve živila v zamrzovalnik.

Meso naj bo narezano v porcije Rdeče meso in perutnino pred zamrzovanjem ohladite v hladilniku, šele nato ju vstavite v zamrzovalnik. Pred zamrzovanjem odstranite embalažo, v kateri je meso pakirano, saj stiropor ni odporen proti vlagi in lahko pripomore, da bo meso po odmrznitvi suho ter bo izgubilo barvo, okus in teksturo. Prav tako se izogibajte zamrzovanju pečenega ali že ocvrtega paniranega mesa. Večje kose mesa narežite na velikost porcij, pri tem pa odstranite čim več kosti, ki jemljejo prostor v zamrzovalniku. Predlagamo, da v posamezni zamrzovalni vrečki zamrznete le dva kosa mesa, ki ju pred zamrzovanjem lahko premažete z malo oljčnega olja. Ker se meso z dodatkom olja lahko shrani največ za 3 mesece, brez olja pa 12 mesecev, lahko olje dodate tudi po odtajanju mesa. Manjšo perutnino lahko zamrznemo v enem kosu, medtem ko je večjo priporočljivo zamrzniti razkosano na več manjših kosov. Meso divjati je treba razkosati 24 ur po zakolu.

Pravilno zamrzovanje rib Če je riba težja od kilograma, jo narežite na kose, očistite in za eno do dve uri postavite v zamrzovalnik. Ko riba zamrzne, jo položite z glavo navzdol v ledeno vodo, da se ustvari plast ledu in jo šele nato skrbno zapakirajte v aluminijasto folijo, pri tem pa pazite, da iztisnete ves zrak. Pred uporabo jo odtajajte v hladilniku ali pa jo pripravite popolnoma zamrznjeno. Morska hrana ohrani svežino in svojo hranilno vrednost, če je na hitro zamrznjena.

Hitro zamrznjena sveža zelenjava Da bo sveža sezonska zelenjava ohranila svojo barvo, okus in raven vitamina C, naj bo zamrznjena po metodi hitrega zamrzovanja. To pomeni, da morate zelenjavo najprej kuhati v vreli vodi približno eno do dve minuti, takoj zatem pa jo postavite za eno minuto v ledeno mrzlo vodo. Posušite jo in položite na pladenj, pri tem pa pazite, da bo med posameznimi kosi dovolj prostora ter jo vstavite v zamrzovalnik. Ko ste prepričani, da je zelenjava zamrznjena, jo shranite v plastični vrečki ali vakuumsko zaprti posodi, saj tako ohrani vso svojo svežino. S pomočjo hitrega zamrzovanja lahko shranite brokoli, papriko, grah, špinačo, koruzo in buče, čas kuhanja zamrznjene zelenjave pa je za tretjino krajši od sveže nabrane zelenjave. Zamrznjeno zelenjavo je treba kuhati v vreli vodi ali olju brez predhodnega odmrzovanja, medtem ko je zdrobljeno zamrznjeno zelenjavo pred kuhanjem treba delno odtajati. Zaradi vsebnosti velike količine vode za zamrzovanje niso primerne kumare in zelena solata ter preveč zrela zelenjava.

V zamrzovalnik le zrelo sadje Nekatere vrste sadja zorijo tudi po obiranju, to pa določa tudi način njihovega shranjevanja, pri čemer lahko zamrznemo le zrelo sadje. Če ni, ga moramo pred zamrzovanjem hraniti pri sobni temperaturi, že zrelo sadje pa pred zamrzovanjem hranimo v hladilniku. Če je sadje preveč zrelo, priporočamo, da mu odstranite morebitne gnile dele in ga sveže stisnjenega z majhnim dodatkom limoninega soka zamrznete. Zamrznjeno sadje po odtajanju lahko uživate surovo ali ga uporabite za marmelade, kompote in sadne pite. Svetujemo, da sadju pred zamrzovanjem dodate sladkor, saj bo tako zadržalo svoj vonj in okus, pri tem pa ga lahko shranite v plastični posodi; drugače pa ga shranite v plastični vrečki. Sadje pri zamrzovanju poveča volumen, zato se prepričajte, da je v posodi za zamrzovanje dovolj prostora.

Kuhana hrana brez pretiranih začimb Pri zamrzovanju kuhane hrane je dobrodošlo, da hrana ni preveč začinjena, saj nekatere začimbe pri daljšem shranjevanju spremenijo okus hrane, ki lahko postane oster in kisel. Čas shranjevanja zamrznjene kuhane hrane je odvisen od vrste uporabljenega olja pri kuhanju. Olje ali mast, ki ustrezajo daljšemu zamrzovanju, so margarina, goveja mast, olivno olje in maslo, dolgotrajnemu zamrzovanju pa se izogibajte pri hrani, ki je pripravljena z oljem oreščkov in s svinjsko mastjo.

Zamrznemo lahko tudi slaščice Za zamrzovanje so primerne slaščice, kot so skutine sadne pite, kremne rezine, torte in pecivo, pri čemer je treba kremne rezine zamrzniti še sveže. Zamrznjene žele, marmelado in sadje, ki ga nameravate uporabiti za pripravo slaščic, prej odtajajte, saj bo sicer pecivo premehko. Za zamrzovanje slaščic uporabite primerne posode, odsvetujemo pa shranjevanje v aluminijasti foliji, saj se testo lahko prilepi nanjo. Odtajane kremne rezine postavite za 5 do 10 minut v predhodno ogreto pečico na 150 do 200 stopinj Celzija, saj bodo v primerjavi s sobno temperaturo ohranile svežino in okus.