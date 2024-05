Med njimi je tudi večina večjih trgovskih družb, prisotnih na slovenskem trgu. Te bi ob morebitni uvedbi sistema delovale kot glavne organizatorke prevzemnih mest za embalažo.

V trgovcu Lidl kavcijski sistem za embalažo pijač za enkratno uporabo vidijo kot »rešitev prihodnosti«. Da uvedbo kavcijskega sistema podpirajo, so potrdili v podjetju Spar Slovenija in Tušu. V podjetju Hofer so za STA zatrdili, da bodo glede kavcijskega sistema za embalažo pijač za enkratno uporabo delovali v skladu z zakonskimi predpisi države.

Nenaklonjeni vpeljavi kavcijskega sistema pa naj bi bili v Mercatorju. »Po našem vedenju je le Mercator tisti, ki zaenkrat nasprotuje uvedbi kavcijskega sistema,« je ta teden dejala strokovna direktorica Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije Petra Medved Djurašinović. S prošnjo za dodatna pojasnila se je na trgovsko družbo obrnila tudi STA, a odziva ni prejela.

Po idealnem scenariju bi se sistem lahko začel uporabljati v začetka leta 2027.