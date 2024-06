Ko govorimo o samooskrbnosti, lahko posamezniki zanjo največ storimo z namestitvijo sončnih elektrarn na strehah svojih bivalnih ali gospodarskih objektov. V podjetju Gen-I Sonce, ki velja za pionirja oskrbe s sončno energijo v Sloveniji, opozarjajo, da so trenutno na voljo najvišje subvencije, ki jih v ta namen zagotavlja država, z njihovo uporabo pa je mogoče prihraniti celo do 40 odstotkov investicije. Celovita samooskrba se s subvencijami Borzena tako še vedno močno izplača. Vračilna doba investicije v sončno elektrarno in sončno elektrarno s hranilnikom električne energije je ob upoštevanju subvencij in novega modela GEN-I z odkupom viškov električne energije tako še vedno zelo nizka.

Najboljši čas za sončno elektrarno je zdaj. V podjetju GEN-I Sonce so namreč razvili nov, edinstven model z odkupom viškov električne energije, ki jih proizvajalci – investitorji v sončno elektrarno – ne porabijo. Na voljo so različni modeli samooskrbe, od sončne elektrarne do sončne elektrarne s hranilnikom energije. Samooskrba s hranilniki električne energije omogoča postavitev sončne elektrarne tudi tistim, ki so prejeli soglasje z omejeno močjo sončne elektrarne.

V podjetju domačo sončno elektrarno zgradijo po načelu »vse na ključ,« na željo investitorja pa jo preko visokotehnološkega centra spremljajo in vzdržujejo naslednjih 30 let. To pomeni, da investitorju s svojim znanjem in poprodajno podporo stojijo ob strani tudi v obdobju, ko je izgradnja že zaključena. Izračunajte prihranek že danes.

Kakovost izgradnje in vzdrževanja v podjetju zagotavljajo z dvema ISO standardoma in sicer ISO 9001:2015 (za sistem vodenja kakovosti) in ISO 14001:2015 (za sistem ravnanja z okoljem).