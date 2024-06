Na omrežju Telegram je kanal Astra objavil posnetek Antona Andrejeva, ruskega vojaka iz pete čete 1009. polka. V njem Andrejev pripoveduje, da so v mestu Vovčansk ves čas izpostavljeni ukrajinskim napadom. »Ves čas streljajo na nas in nas napadajo z droni. Poveljniki pa kričijo naprej,« je dejal.

Boji v regiji Harkiv na severu Ukrajine potekajo od 9. maja, ko so ruske čete prestopile mejo. »Ne vem, ali se bom izvlekel ali ne, a to moram povedati, da bi se poklonil tistim, ki so tukaj umrli zaradi interesov določenih posameznikov,« je še povedal Andrejev in dodal: »Na prvi pogled je vse normalno, nato pa sledi masaker. V prvi noči je umrla več kot polovica naše čete.«

Po poročanju Guardiana so se na družbenih omrežjih pojavile številne objave, v katerih Rusi iščejo svoje sorodnike, ki so izginili med ofenzivo v regiji Harkiv. Nekateri med njimi kritizirajo tudi vojaško vodstvo, češ da so bili vojaki poslani na fronto brez resnega usposabljanja. Kljub velikim žrtvam splošna podpora vojni v Rusiji ostaja visoka, kar delno spodbujata neusmiljena državna propaganda in pomanjkanje alternativnih stališč. Kot piše Guardian, neodvisna raziskava kaže, da 79 odstotkov Rusov podpira napad na Ukrajino. Vendar jih je polovica podprla začetek mirovnih pogajanj, medtem ko jih je skoraj 40 odstotkov dejalo, da bi se raje vrnili v obdobje pred napadom Moskve.

V Moskvi so doslej uspešno zapolnjevali vojaške vrste za ukrajinsko fronto, brez da bi jim bilo potrebno razglasiti splošno mobilizacijo. Nabornikom pa ponujajo tudi velikodušne plače in bonuse. Po podatkih britanskega obrambnega ministrstva je Rusiji do sedaj uspelo vsak mesec rekrutirati od 30.00 do 40.000 vojakov.

Ruski državni mediji in visoki uradniki medtem še vedno trdijo, da njihova vojska napreduje v smeri Harkiva. Predsednik Vladimir Putin je tudi večkrat trdil, da so ruske izgube nekajkrat manjše kot na ukrajinski strani.