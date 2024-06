»Na prvenstvu vidimo veliko golov, užival sem na vsaki tekmi. Vse je popolno,« se je uvodoma dotaknil dosedanjega dela EP in se na treningu slovenske vrste ozrl na številne navijače, ki so prišli na nedeljski obračun z Dansko v Stuttgart.

»Seveda smo vsi čustveni, ko to gledamo. Lagal bi, če ne bi potrdil, da navijam za Slovenijo. Navijači so fantastični. Pričakujem jih pa v Münchnu še več, ker je bližje in verjetno bi vsi radi nek takšen ex-jugoslovanski dvoboj,« je povedal.

Srbija je včeraj izgubila z Anglijo z 0:1, v javnost so prišle tudi domnevne razprtije med selektorjem Draganom Stojkovićem in Dušanom Tadićem, kar bi lahko načelo vzdušje v srbski vrsti, za katero bo četrtkova tekma v Münchnu tako kot za Slovenijo izjemno pomembna za obstanek v igri za napredovanje v izločilne boje.

👋 Selektor Matjaž Kek je po tekmi pozdravil navijače pred stadionom.#SrceBije 🇸🇮 #EURO2024pic.twitter.com/nyf8MJfll6 — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) June 16, 2024

»Včeraj sem gledal tekmo Srbije in Anglije. Srbi so zelo dobra ekipa. Če mislimo, da bomo Srbe z lahkoto premagali ali računamo na tri točke, potem smo malo naivni. Absolutno pa so oni naivni, če mislijo, da jim bo lahko proti Sloveniji. Pričakujem velik spektakel,« je o naslednji tekmi Slovenije povedal Čeferin.

Slovenski reprezentant Vanja Drkušić ne razmišlja naivno in se zaveda, da bo obračun težak. »Spet pričakujem zelo težko tekmo. Ko si enkrat na tako velikem tekmovanju, nobena tekma ni in ne bo lahka. Zavedamo se kakovosti Srbije, zavedamo pa se tudi nekaterih stvari, ki jih lahko mi izkoristimo,« je menil Drkušić.

Šporar: Proti Srbom enostavno moramo zmagati

Andraž Šporar je bil jedrnat, kar zadeva ta obračun s 33. reprezentanco z lestvice Mednarodne nogometne zveze (Slovenija je 57.). »Proti Srbom enostavno moramo zmagati,« je poudaril Šporar.

Timi Max Elšnik pa je izpostavil to, da jim bo po uspešnem uvodu proti Dancem vendarle malce lažje. »Druga tekma bo zagotovo lažja, tudi ta točka nam je vlila dodatno samozavest. Vemo, kaj prinaša zmaga proti Srbiji. Že pred EP je bila tekma s Srbi tista, na katero se je 'palilo' največ ljudi. Po tej točki proti Danski bi zmaga pomenila napredovanje, tako da bo to kot nek finale za vse skupaj,« je dejal Elšnik.

Slovenija in Srbija sta nazadnje med seboj igrali v ligi narodov pred dvema letoma. V Beogradu so Slovenci izgubili z 1:4, v Ljubljani pa igrali 2:2.

Napetosti v srbski ekipi

Srbe pa zdaj skrbijo napetosti v ekipi, potem ko je Tadić po tekmi z Anglijo, na kateri je vstopil v igro po dobri uri, izjavil, da bi on moral začeti, saj je najboljši njihov igralec. A hkrati tudi dodal, da spoštuje selektorjeve odločitve. »Če želi, da igram 30 minut, bom igral 30 minut, seveda bi raje 90,« je srbskim medijem po tekmi povedal Tadić.

Stojković je pojasnil, da je bil poznejši vstop Tadića del taktičnega načrta in da se nogometaš ni dobro izrazil. Poskusil je umiriti strasti. »Jaz sem ta, ki odloča. Ni prostora za polemike. Ni pa nobenega trenja okrog kapetana,« so srbski mediji navedli Stojkovića, ki je sicer pohvalil kakovost obračuna med Anglijo in Srbijo.

Ta je tako kot Slovenija danes opravila lažji trening.

