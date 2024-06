Čeprav reprezentanca Anglije velja za enega glavnih favoritov za končno zmago na evropskem prvenstvu, se na nedeljski večerni tekmi ni pretirano izkazala. Izbranci selektorja Garetha Southgata so v Gelsenkirchnu pričakovano porazili Srbijo, a »le« z 1:0. Junak je bil nogometaš Reala Madrida Jude Bellignham, ki je v 13. minuti zadel z glavo. Angleški mediji so zmago sicer pozdravili, a poudarili, da njihova reprezentanca niti približno ni blestela. Srbi so na drugi strani žalovali za zamujeno priložnostjo, saj so prepričani, da so imeli lepo priložnost za presenečenje.

»Solidno, a nič spektakularnega,« so po zmagi Anglije zapisali pri BBC, kjer so izpostavili, da je njihova reprezentanca v drugem polčasu znova popustila in s tem Srbiji ponudila priložnost za izenačenje. Pohvalili so igro mladega Bellinghama, v isti sapi pa izpostavili, da je nasprotnik od igre povsem odrezal Phila Fodna. Ob tem so še podvomili v odločitev selektorja, da je na sredini igrišča v začetno enajsterico uvrstil Trenta Alexandra-Arnolda. »Proti nasprotniku, ki se brani s petimi branilci, je težko ustvarjati priložnosti, a nam je to uspelo. Všeč mi je bilo, da smo uspešno trpeli brez žoge, saj smo na tem veliko delali. Želel bi si, da bi imeli nekoliko več posesti, a po drugi strani smo uspešno varovali naš kazenski prostor. Nekoliko smo trpeli, a s tem gradimo kemijo v moštvu. V nadaljevanju evropskega prvenstva pričakujem, da bomo iz tekme v tekmo bolj odločni in hladnokrvni pred golom,« je tekmo analiziral selektor Anglije Gareth Southgate, ki je hvaležen, da ima v moštvu takšnega asa, kot je Jude Bellingham. »Piše uspešno zgodbo. Odlično je tempiral vtekanje v kazenski prostor pri golu in bil eden naših najboljših posameznikov. Pri še nedopolnjenih 21 letih je to vse prej kot samoumevno.«

Srbski selektor Dragan Stojković je presenetil z odločitvijo, da v začetno enajsterico ni uvrstil Dušana Tadića. To je zmotilo tudi nogometaša Fenerbahčeja, ki je po tekmi odprl dušo nizozemskim novinarjem. Vrsto let je namreč igral pri Ajaxu, zato ima s tamkajšnjimi predstavniki sedme sile dober odnos. »Selektor mi je pojasnil, da me bo v igro poslal v drugem polčasu, češ da bodo Angleži takrat utrujeni in da bom prišel bolj do izraza. Mislim, da je bil z mislimi že pri Sloveniji, a se je izkazalo, da smo zapravili izjemno priložnost za senzacionalno zmago. Anglija nam je pustila preveč prostora in lahko bi jih ranili. Če bi bil na igrišču od prve minute, bi jim povzročili več preglavic. Ocenjujem, da sem najboljši posameznik v reprezentanci, kapetan, vodja in zato bi moral začeti tekmo. A hkrati poudarjam, da spoštujem selektorjevo odločitev, ki mi jo je povedal v obraz. Imamo izredno kompaktno ekipo, igralci se odlično razumemo in smo še vedno prepričani, da se bomo uvrstili v izločilne boje,« je razpredal Dušan Tadić.

»Ni dobro, da je to rekel. To je bila moja odločitev. Želel sem, da je svež za drugih 45 minut. Taktika, nič drugega. Razpoke v odnosih? Kakšne razpoke, lepo vas prosim. Smo osredotočeni na naš cilj, ki je preboj v osmino finala. Jaz sem selektor in selektor sprejema odločitve. Tukaj ni prostora za polemiziranja,« je bil odziv srbskega selektorja Dragana Stojkovića, ki kljub porazu z Anglijo ni bil nezadovoljen. »Kakovostna tekma, na kateri smo pokazali nogomet, ki ga želimo igrati. Bila so obdobja, ko smo izredno močne Angleže stisnili pred njihov kazenski prostor. Manjkal je le gol, a tako je včasih v nogometu. Igralci so se trudili, veliko pretekli in ponosen sem na njih,« je še povedal Stojković, ki mu sive lase povzroča poškodba Filipa Kostića. x