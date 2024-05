Želim si, da bi kot država vstopili v lastništvo Mercatorja. Fortenova ima težave, po padcu Ivice Todorića se je podjetje reševalo na svoj način in pri tem bi morali biti bolj ambiciozni, da bi z določenim deležem kot država lastniško vstopili v Mercator. S tem bi prevzeli del polic v naših trgovinah in del prehrambne industrije na Hrvaškem. To se morda sliši kot pobožna želja, a jaz nad to idejo še nisem obupal in sem jo že večkrat neformalno izrekel predsedniku vlade.

Zadnja dva prevzema – Celjske mesnine in Panvita – sta tudi zadnji vlak, da začnemo razpravo o spremembi zakonodaje glede kmetijskih zemljišč. Seveda ne zgolj na podlagi čustev, temveč predvsem realnega razmisleka, kako zaščititi kmetijska zemljišča ob prevzemu podjetja z dolgoročnim zakupom zemlje in kako ohraniti prehransko varnost. Sicer pa lahko te prevzeme trenutno kot država žal le spremljamo. x Sobotna priloga Dela