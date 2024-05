Kako pomembno vlogo je nekoč imela majhna trafika ob Tromostovju, pove že to, da ljudje zdaj, ko je prostor ponovno odprt, vstopijo vanjo, da bi si kupili revijo ali škatlico cigaret. »Drži, da so nekateri Ljubljančani presenečeni, da je njihova trafika dobila novo zgodbo,« je v pogovoru dejala Nuša Marinc, ki je prišla iz Prebolda, da bi v prestolnici tudi osebno predstavila svojo kozmetično znamko Nanu. Njena kozmetika, je povedala, je plod temeljitega preučevanja in študiranja. »Sama sem imela od nekdaj izredno problematično kožo. Ker nisem našla ustreznih izdelkov zase, sem prisluhnila prijateljem, ki so mi svetovali, da si jo kot kemik lahko zmešam tudi sama,« je dodala Nuša Marinc. Po njenem mnenju je zelo pomembno, da poiščemo superhranila tudi v kozmetičnih izdelkih, zato so izdelki Nanu drugačni od preostalih na trgu, saj ne vsebujejo nobenih mašil, ampak gre za stoodstotno aktivne izdelke, ki so plod lastnega razvoja. Inovativne formule, ki so navdušile mednarodne strokovnjake, so zasnovane z mislijo na sodobno žensko, ki ve, kaj hoče, zato združuje vrhunske in učinkovite izdelke ter trajnostni pristop. »Namesto destilirane vode, ki je mrtva, uporabljam hidrolate, nerafinirana organska olja, v kozmetiko pa sem vključila tudi ceramide, minerale, vitamine, antioksidante v visokih koncentracijah,« je pojasnila in poudarila, da so prav zato izdelki ročno izdelani in v majhnih serijah.

Obraz je naše ogledalo

Da gre za kakovostne izdelke, potrjujejo tudi številne nagrade, ki jih je podjetnica prejela za svoje znanje in delo. »Seveda so nagrade lepo priznanje in me kot podjetnico motivirajo. Še večji zagon pa mi dajo stranke, ki se vračajo. In prav te, zveste stranke so zame največja nagrada,« je povedala sogovornica in povabila, da jo obiščete. »Z veseljem se posvetim vsaki ženski, ne glede na starost. Pri izbiri nege kože pa svetujem glede na njen tip,« je pojasnila in poudarila, da se ženske premalo zavedamo, da je obraz naše ogledalo in kako pomembno je, da si vzamemo čas zase. Sogovornica je za prihajajoče poletne dni opozorila, da se koža zaradi visokih temperatur, večje izpostavljenosti soncu in prekomernega potenja pogosto izsuši. »Zato je zelo pomembno, da kožo vlažite oziroma v svojo rutino vključite izdelke, ki bodo pomagali ohranjati optimalno raven vlage v koži, kar bo preprečilo dehidracijo in izboljšalo njeno stanje,« je dejala. Predstavila je nekaj negovalnih izdelkov s polic, vključno z intenzivnim vlažilnim fluidom za obraz, ki je bogata mešanica rastlinskih izvlečkov šipka, Centelle asiatice in konopljinega olja, ter poživljajočim tonikom za obraz, ki vsebuje damaščansko vrtnico, ki kožo osveži, navlaži in neguje.

Sestavite nočno lučko

Ob kozmetični liniji se z izdelki lastne blagovne znamke Jugošik predstavlja tudi Nina Savič, ki je kot arhitektka inovativno in modularno opremila trafiko. »Prostor je multifunkcionalno opremljen, saj se bo v njem izmenjavalo veliko ljudi z različnimi produkti. Hkrati je tudi trajnostno naravnan, kar zagovarja znamka Jugošik,« je povedala Savičeva, ki je pri opremljanju prostora našla rešitev, ki bo ustrezala vsem podjetnikom, ki si bodo na štirinajst dni sledili v prostoru. »Tabli z luknjami sta staro posteljno dno, prav tako se palčke, kot nosilci za poličke, lahko premikajo in prilagodijo potrebam podjetnika in njegovih izdelkov.« Stojala v prostoru je mlada arhitektka dobila od kolegov, nekaj jih je našla tudi na portalu z rabljeno opremo. »Več težav sem imela pri iskanju omare za shranjevanje naših stvari. Ta je morala biti globoka največ 30 centimetrov. V Stara roba, nova raba me je gospod, ki trgovino upravlja, že na dvorišču odslovil. A sem bila vztrajna in v trgovini našla dva zaboja, ki sta nekoč služila pod posteljo kamp prikolice za shranjevanje. Zaboja sem povezala, dodala nove tečaje in zdaj služita kot omara,« je pojasnila in dodala, da se v trafiki predstavlja z nočno lučko, po kateri navadno sprašujejo ljudje, ki niso sredi prenove doma. »Kovinsko konstrukcijo je naredil kovinar in ustreza različnim vrstam stekla iz starih lestencev. Ti so tukaj tudi razstavljeni in stranka si jih lahko izbere ali pa prinese svoje, saj konstrukcija to dopušča,« je dejala Nina Savič.

Obe podjetnici pozdravljata priložnost, da se lahko predstavita v središču dogajanja. »V Ljubljani je res ogromno turistov, veliko je tudi radovednežev, nekaj tudi kupcev. Ljudje se morajo navaditi na novo lokacijo in dobiti informacijo, da na dva tedna v trafiko prideta dve novi blagovni znamki,« sta pogovor zaključili podjetnici, ki sta pred časom tudi aktivno sodelovali v projektu Podjetno nad izzive v Ljubljanski urbani regiji, PONI LUR.