Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je skupno zmago tlakoval od samega začetka Gira 4. maja. V tem času je dobil šest etap, bil dvakrat drugi in enkrat tretji, kar le dodatno priča o njegovi prevladi na 107. rožnati pentlji.

Vse poti vodijo v Rim; pričetek današnje zadnje etape:

🏳️ And for the final time, the race is underway! All roads lead to Rome, so see you in Rome guys! #GirodItaliapic.twitter.com/WLlQ90SrkT