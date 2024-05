Letalo letalske družbe Qatar Airways, ki je danes poletelo iz Dohe v Dublin, so ob pristanku pričakali rešilci. Zaradi močne turbulence je bilo namreč na letalu poškodovanih šest potnikov in šest članov kabinskega osebja.

Let QR107 je po poročanju CNN turbulenca prizadela nad Turčijo. Zasilni pristanek ni bil potreben, saj poškodbe, ki so jih utrpeli potniki in člani osebja, niso bile hude. Kljub temu je letalo ob pristanku pričakala letališke reševalna služba. »Zadeva je zdaj predmet notranje preiskave,« so sporočili iz letalske družbe in dodali, da sta »varnost in zaščita naših potnikov in posadke glavni in prednostni nalogi.« Po poročanju tujih medijev gre za letalo Boeing 787.

Grozljivo na letu iz Londona v Singapur

Veliko huje so jo pred dnevi odnesli potniki na letu letalske družbe Singapur Airlines iz Londona v Singapur. Letalo je naletelo na nepričakovan zračni žep, zaradi česar je v vsega treh minutah izgubilo skoraj 2000 metrov višine. Od 211 potnikov in 18 članov posadke so bili poškodovani 104 potniki, 73-letni Britanec pa je med turbulenco doživel srčni zastoj in umrl.

Letalo je zasilno pristalo v Bangkoku. Več potnikov je utrpelo hude poškodbe hrbtenice, lobanje in možganov, okoli 20 jih je še vedno na intenzivni negi.

Zaradi podnebnih sprememb več turbulenc

Strokovnjaki napovedujejo, da bo v prihodnosti hudih in nepredvidljivih turbulenc v letalskem prometu vse več. »Izvedli smo nekaj računalniških simulacij in ugotovili, da bi se lahko število hudih turbulenc v prihodnjih desetletjih podvojilo ali potrojilo,« je dejal Paul Williams, profesor atmosferskih znanosti na Univerzi v Readingu v Združenem kraljestvu.

Kot pravi, gre večje število turbulenc povezovati s podnebnimi spremembami. Nastajajo namreč turbulence, ki jih je nemogoče napovedati, saj se pojavijo iznenada in se jim je zelo težko izogniti.

Torkovega leta družbe Singapur Airlines sicer ni prizadela tovrstna turbulenca, pač pa jo je povzročila hitro razvijajoča se nevihta. Kaj je bil vzrok današnje turbulence, še ni znano.