Slovenski odbojkarji so prikazali odlično predstavo, zagotovo najboljšo na turnirju. Sprejem servisov je bil na visoki ravni, kar jim je omogočalo učinkovite napadalne akcije. Svoje so dodali še odlični servisi, tako da so bili Poljaki na trenutke videti povsem nemočno.

Najučinkovitejši v slovenski vrsti je bil z 20 točkami Tonček Štern, dosegel je tudi štiri ase, Klemen Čebulj jih je prispeval 15.

Slovenija je začasno prevzela vodstvo na lestvici in storila še en korak k zagotovitvi olimpijske vozovnice. Odbojkarje sedaj čaka turnir na Japonskem, kjer se bodo merili s Turčijo, Brazilijo, Japonsko in Bolgarijo.