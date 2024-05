Kot poroča tiskovna agencija Reuters, je izraelska vojska sporočila, da je bilo najmanj osem raket izstreljenih proti osrednjim območjem države iz Rafe na jugu Gaze, kjer se izraelske enote spopadajo s palestinskimi skrajneži. V sporočilu še navajajo, da je izraelska zračna obramba prestregla številne izstrelke. Izraelska nujna medicinska služba pa je objavila, da ni poročil o žrtvah.

BREAKING: rockets intercepted above Tel Aviv When: 26 05 2024 14:01 What: #TelAvivunderattack#irondomepic.twitter.com/82uAm5NSTj