Španska tiskovna agencija EFE poroča, da je včeraj večji požar izbruhnil v pediatrični bolnišnici New Delhiju. Gasilci so sporočili, da so iz pediatrične klinike uspeli rešiti 12 novorojenčkov, sedem pa jih je umrlo.

Požar je včeraj izbruhnil tudi v dvorani z igralnimi avtomati v indijskem mestu Rajkot. V dvonadstropnem poslopju je bilo v času požara več kot 300 ljudi. Številni naj bi ostali ujeti, ko se je blizu vhoda porušila začasno postavljena struktura. Preživeli so morali razbijati vrata in so na varno skakali skozi okna, da so pobegnili ognjenim zubljem. Po poročanju lokalnih oblasti je število žrtev doslej naraslo na 27, med njimi pa so tudi štirje otroci. Gasilci zaenkrat kot najverjetnejši razlog za požar navajajo napako v električni napeljavi.