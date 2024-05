Kot poroča hrvaški časopis Večernji list, je v primerjavi z lanskim letom povsod opaziti rast cen kave in kavnih napitkov. Po njihovih podatkih lahko najdražjo kavo v Dalmaciji spijete na otoku Hvaru, kjer je kava z mlekom februarja lani stala tri evre, poleti 4,10 evra, danes pa je že 4,50 evra.

Še dražjo kavo je ob morski obali odkril hrvaški spletni portal Net. V enem od opatijskih hotelov na elitni lokaciji stane kava z mlekom kar šest evrov.

Ob tem je predsednik združenja gostincev Kvarnerja in Istre Vedran Jakominić za portal hrvaške televizije N1 priznal, da so cene kave res visoke, a da je zgražanje nad njimi nepotrebno. Po njegovih besedah gre v konkretnem primeru za hotel na vrhunski lokaciji, kjer ceno oblikuje povpraševanje. Po njegovem mnenju je tudi v Opatiji mogoče najti kavarne, kjer stane kava še vedno evro in pol. Pri tem je še izpostavil, da Hrvaška potrebuje višje cene in manj gostov.

Po podatkih Eurostata se je cena kave na Hrvaškem od marca lani do marca letos zvišala za 7,4 odstotka, kar je največ med državami Evropske unije. Na ravni celotne unije se je namreč kava v zadnjem letu zvišala za en odstotek.