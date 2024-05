Na trasi od Alpaga do Bassana del Grappe (184 km) je Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) znova dokazal, da je najmočnejši na Giru ter prepričljivo slavil po samostojnem napadu ob drugem prečkanju Monte Grappe.

Za Pogačarja je bila to že šesta zmaga na letošnjem Giru, potem ko je bil najboljši v drugi, sedmi, osmi, 15. in 16. etapi.

S tem bo 25-letnik nasledil rojaka Primoža Rogliča, ki je bil lani najboljši po dramatičnem razpletu v kronometru predzadnje etape na Svete Višarje v bližini italijansko-slovenske meje.

Pogačar je števec zmag zdaj pomaknil na 76, nedeljska skupna pa bo 77. v sicer še vedno relativno kratki poklicni poti. Vse zmage je 25-letnik s Klanca pri Komendi nabral od leta 2019 naprej.

V skupnem seštevku ima dan pred koncem kar devet minut in 57 sekund naskoka pred Kolumbijcem Danielom Martinezom (Bora-hansgrohe) in deset minut in 26 sekund pred Britancem Geraintom Thomasom (Ineos Grenadiers), ki bosta Pogačarju delala družbo na stopničkah v bližini rimskega Koloseja.

Drugo mesto v današnji etapi je z zaostankom dveh minut in sedmih sekund zasedel Francoz Valentin Paret-Peintre, z istim časom kot Francoz je bil tretji Martinez.

