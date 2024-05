V strelskem napadu na osnovno šolo Robb je 24. maja umrlo 19 otrok, mlajših od 11 let, in dve učiteljici. Vsi so bili žrtve Salvadorja Ramosa, ki je pred napadom na šolo doma ustrelil babico. To je bil najbolj smrtonosen napad na šolo v ZDA v tem desetletju.

Po navedbah odvetnika družin ubitih otrok so podjetja puško promovirala določeni ciljni skupini, to je negotovim fantom v obdobju odraščanj".

Kot ob tem navaja francoska tiskovna agencija AFP, odvetnik trdi, da obstaja neposredna povezava med marketinško strategijo podjetij in streljanjem na šolo v Uvaldeju, saj je napadalec orožje kupil takoj po tem, ko je dopolnil 18. leto starosti, kar je v Teksasu zakonska meja za nakup orožja.