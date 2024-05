Roman EMŠO govori o odtujenosti ter o izgubi bližnjih in doma zaradi geopolitičnih in osebnih razlogov v določenem času in prostoru.

»Zgodba romana je psihološka in geopolitična, v njej se prepletata resničnost in njena distopična projekcija. Glavni lik romana je dekle, ki išče svojo identiteto v disfunkcionalni družini ter identiteto svojega očeta - begunca, ki je bil zaradi turškega vdora na Ciper prisiljen zapustiti svoj dom, obenem pa ga je zaznamoval družinski spor, o katerem vztrajno molči in ki vse člane družine pogreza v odtujenost,« so o knjigi zapisali na 3. programu Radia Slovenija - Programu Ars, kjer je bil odlomek na posluh v oddaji Izbrana proza.

V tekmi za nagrado, ki jo podeljuje Fundacija Slavko Janevski, v preteklosti pa časopis Utrinski vesnik, je bilo 36 romanov, ki so izšli leta 2023, so sporočili iz Društva slovenskih pisateljev (DSP).

Roman EMŠO je izšel tudi s podporo slovenskega ministrstva za kulturo, ki je pisateljici omogočilo bivanje na rezidenci v Londonu, in Javne agencije za knjigo RS, ki ji je podelila raziskovalno štipendijo za pisanje romana.

Leta 1971 v Skopju rojena Lidija Dimkovska je pesnica in pisateljica. Končala je študij primerjalne književnosti v Skopju in doktorirala iz romunske književnosti na Univerzi v Bukarešti, kjer je med letoma 1997 in 2001 delala kot lektorica za makedonski jezik. Od leta 2001 živi v Ljubljani.

Je urednica za poezijo dvojezične elektronske revije www.blesok.com.mk. Kot štipendistka Ad future je bila med letoma 2005 in 2006 zunanja sodelavka na Inštitutu za slovensko izseljenstvo na SAZU. Med letoma 2009 in 2012 je kot docentka honorarno predavala Svetovno književnost na Fakulteti za humanistiko na Univerzi v Novi Gorici. Prevaja slovensko in romunsko književnost v makedonski jezik, piše na spletni strani DSP.