Ko so slovenski nogometaši danes v Stuttgartu na stadionu pritekli na ogrevanje, so jih danski navijači izžvižgali, slovenski (na tribuni VIP je bil tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin) pa pozdravili z vzkliki in igralci so se jim zahvalili s ploskanjem. Slabih pet minut je bilo vzdušje takšno, kot da bi bila tekma v Stožicah, saj je iz zvočnikov hrumela navijaška pesem Slovenija gre naprej, navijači pa so navdušeno poskakovali. S prihodom Dancev na zelenico se je razmerje obrnilo v njihov prid, saj so imeli na tribunah številčno premoč. Dopotovalo jih je 20.000, kar je logično glede na nogometno tradicijo in bližino Stuttgarta, kamor je pot iz Danske krajša kot iz Slovenije.

Slovenski selektor Matjaž Kek se je odločil, da bo Bijolov partner v štoperskem paru Drkušić, preostali člani enajsterice so bili uveljavljeni prvokategorniki. Dvainšestdesetletni Mariborčan, tokrat brez zanj značilne čepice, se je med ogrevanjem nemirno sprehajal z rokami v žepu ob robu igrišča, medtem ko so navijači glasno vzklikali priimke slovenskih nogometašev, vsakič ko je uradni napovedovalec izrekel številko igralca na dresu. Vrhunec je bilo sporočilo slovenskega kolesarskega asa Tadeja Pogačarja na ekranu vsem navijačem na stadionu, česar pa Danci niso sprejeli z navdušenjem.

Tekma dveh različnih polčasov

»Tekma dveh različnih polčasov. Izid je realen. V prvem polčasu smo tekmeca preveč spoštovali. V drugem, ko smo se znebili pritiska velikega tekmovanja in vzdušja, smo delovali kot boljša ekipa, ki pa ima še veliko prostora za napredek. Čestitke fantom za predstavo v super vzdušju. Neverjetna energija s tribune je bila naš velik adut, ko se je tekma lomila,« je tekmo videl slovenski selektor Matjaž Kek. Začetek je bil pričakovan z ofenzivo Dancev, ki so Slovence spravili v povsem podrejen položaj, da so vidno trpeli. Ko je kazalo, da so Slovenci preživeli uvodni nalet tekmeca in je Šeško s strelom, ki je zletel mimo desne vratnice, prvič ogrozil gol Dancev, so prejeli zadetek. V 16. minuti so Danci izvedli avt, Wind, ki je imel Drkušića na hrbtu, je s peto podaljšal žogo do povsem osamljenega zvezdnika Eriksena, ki jo je brez težav porinil v mrežo. Slovenski odgovor je bil nekaj napadov, kotov, globinskih podaj ter slabo sprejemanje žoge Šporarja, ko se je sam znašel pred Schmeichlom. Glede na paniko v obrambi, kjer bi si Slovenci skoraj zabili avtogol, je bil zaostanek z 0:1 ob polčasu še ugoden.

»Pričakoval sem, da se nekaterim fantom lahko zgodi takšen prvi polčas. Naivno smo prejeli zadetek. Nihče od teh fantov še ni igral na tako velikem tekmovanju. Ko bodo na drugem, tretjem tako velikem tekmovanju, bo ta ekipa veliko bolje začela tekmo. Led, ki smo ga prebili, je bil debel. Ko so videli, da lahko, so začeli igrati in vesel sem, da so po izenačenju iskali drugi zadetek,« je pripovedoval Kek, ki je med odmorom povzdignil glas, da so igralci zaigrali z več energije. Obenem jim je dejal, da bi lahko bil že prvi polčas boljši pri sprejemu in bi lahko bolje izvedli napade na nepostavljeno obrambo Dancev.

Danski padec v zadnjih 20 minutah

Drugi polčas se je začel z dvema zapravljenima priložnostma, potem ko je Janža dvakrat žogo iz avta vrgel v osrčje kazenskega prostora. Slovenci so postajali vse nevarnejši, ker so se postavili višje na igrišču, osvajali druge žoge, danski navijači so ugasnili, s slovenskimi je bilo prav nasprotno in atmosfera se je povsem spremenila. Gnezda Čerin in Bijol sta streljala tik mimo gola, Šeško je zadel vratnico, nato pa je Janža v 77. minuti poskrbel za izenačenje z izjemnim strelom z levico zunaj kazenskega prostora, žoga pa se je na poti odbila od igralca in spremenila smer. Po izenačenju so Danci vidno padli, Šporar pa je imel dve priložnosti za zmago. »Izenačujoči gol je bil nagrada za prikazano željo. Vsa Evropa je videla, da je igrala Slovenija. Ni se osramotila in je imela fantastične navijače. A osvojili smo le točko, čez štiri dni je že nova tekma in imamo veliko časa, da razmislimo, kako bi lahko bili še boljši. Vesel sem, da je bila tekma gledljiva, čestitke tudi danskim navijačem,« je končal Kek in se z ekipo odpravil na letališče, saj so se vrnili v bazo v Wuppertalu.

»Izvrstna tekma, razen zadnjih 20 minut. Po dobrem prvem polčasu smo po 70 minutah ostali brez sape. Zmanjkalo nam je zagona, zapravili smo čudovito priložnost za drugi gol. Malo sem razočaran, saj smo bili dve tretjini tekme v dobrem položaju. Slovenija je potrdila kakovost in me z ničimer ni presenetila,« je povedal 52-letni selektor Danske Kasper Hjulmand.

*** Zaradi uspeha z Rijeko imam na ta stadion posebne spomine. Vso tekmo sem imel občutek, da ne moremo izgubiti. Hvala vsem, ki so navijali za Slovenijo. Matjaž Kek selektor Slovenije