Na skupščini tekmovanja v začetku aprila so sklenili, da bo od sezone 2024/25 do 2029/30 v njej nastopalo 16 ekip. Dvignili so tudi mejo števila udeležencev iz posamezne države, doslej je bila omejitev pet klubov iz ene države, po novem je ta številka šest, k sodelovanju pa so povabili tudi dubajski klub.

Danes so na spletni strani lige sporočili, da so na podlagi sklepa skupščine in izpolnjenih pogojev sodelovanja sklenili dolgoletno pogodbo.

»Pridružitev Dubaja družini lige Aba je v marsikaterem pogledu nekaj posebnega. Kaže na vizijo klubov in željo, da dosežemo visoke cilje. Predvsem povečano kakovost tekmovanja, pa tudi širitev na nove trge,« je ob tem dejal direktor lige Dubravko Kmetović.

Več podrobnosti o sodelovanju in novem članu lige bodo predstavili na novinarski konferenci 28. maja v Beogradu.

V ligi Aba bo v sezoni 2024/25 nastopalo vseh 14 udeležencev iz sezone 2023/24, slovenska kluba bosta Cedevita Olimpija in Krka, Dubaj ter Spartak iz Subotice. Slednji si je mesto zagotovil kot prvak lige Aba2, kjer je v finalu na dveh tekmah premagal Vojvodino.