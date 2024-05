V skladu z navodili NIJZ morajo kontakti, pri katerih se pojavijo bolezenski znaki, podobnim ošpicam, ostati doma in se po telefonu z osebnim zdravnikom posvetovati o nadaljnjih ukrepih. Ob tem na inštitutu poudarjajo pomen preventivnega cepljena otrok, ki je ključnega pomena za preprečevanje bolezni. Za ustrezno zaščito sta potrebna dva odmerka cepiva. A kot opozarjajo, v zadnjem letu opažajo porast obolelih za ošpicami v več evropskih državah, vključno s Slovenijo.

Bolezenski simptomi

Ošpice se prenašajo neposredno ali posredno s kužnimi kapljicami izločkov nosu in žrela okužene osebe, torej s kihanjem ali kašljanjem. Bolnik z ošpicami je kužen še približno štiri dni pred pojavom izpuščaja in še štiri dni po pojavu. Bolezen se najhitreje prenaša v okoljih, kot so vrtci, šole, pa tudi na množičnih prireditvah. Osebe, ki prebolijo ošpice, so trajno zaščitene proti tej bolezni.

Prvi znaki okužbe se pokažejo med po približno desetih dneh, v nekaterih primerih šele po 18 dneh. Simptomi, ki spremljajo bolezen, pa so visoka vročina, hud glavobol, utrujenost, nahod, vnetje očesnih zenic in kašelj. Temu sledijo izpuščaji v ustih na mehkem nebu, jezičku, po nebnicah. V drugem in tretjem dnevu bolezni se pojavijo prepoznavne Koplikove pege – majhne bele pege na sluznici nasproti kočnikov.14. dan po okužbi se pojavi izpuščaj na koži, ki traja do sedem dni. Bolniki so ob nastajanju izpuščaja močno prizadeti in imajo visoko vročino, so pojasnili pri NIJZ.